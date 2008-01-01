6-классницу из Даугавпилса наградят за спасение утопающего

Новости Общество | 16 октября 2018 | 19:00

Пресс-фото Пресс-фото

Министр обороны Раймонд Бергманис вручит благодарственную ученице шестого класса Даугавпилсской 12-й школы, яунсаргу Лиге Куроше, которая в конце августа спасла тонущего человека.

«Выражаю огромную благодарность и горжусь яунсаргом Лигой Курошой, которая не растерялась в критической ситуации и поспешила на помощь тонущему мужчине, спася самое ценное – человеческую жизнь. Этот случай еще раз подтверждает, что в Яунсардзе учатся умные, смелые и целенаправленные молодые люди, которые наряду с военными навыками учатся и тому, что пригодится в повседневной жизни – в том числе и в таких непрогнозируемых ситуациях. Спасибо и отцу Лиги, который помог доставить мужчину на берег и оказать ему первую помощь», - сказал Бергманис.

В Янусардзе Лига была принята 11 ноября прошлого года. Девочка занимается троеборьем и активно участвует в различных соревнованиях, в том числе завоевывая награды.

Яуксардзе – это добровольческое движение, куда принимаются дети и молодежь в возрасте 10-21 лет. Цель этого движения – просвещение молодых людей в оборонной сфере, способствование их физическому и духовному развитию, а также обучение навыкам, которые помогут им в жизни на работе и на военной службе.

Яунсарги обучаются по всей Латвии, а в движении участвуют свыше 8 тыс. детей.

LSM