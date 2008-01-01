В Лудзе проходит акция бесплатного вывоза крупногабаритного мусора

Новости Общество | 16 октября 2018 | 18:30

Самоуправление Лудзенского края уже более пяти лет каждую осень организует акцию «Дни чистоты». Во время мероприятия во дворах многоквартирных домов и частном секторе размещаются большие оранжевые контейнеры, куда можно бесплатно выкинуть крупногабаритный мусор, сообщает передача «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Крупногабаритный мусор, который с завидным постоянством появляется у контейнеров, заставил самоуправление выяснять, кто и почему старую мебель, бытовую технику или строительный хлам выбрасывает на улицу. Инженер окружающей среды Лудзенской краевой думы Айвар Страздс рассказал, что несознательных горожан, которых удалось поймать, когда они выбрасывали строительный мусор или старую мебель на улицу, призывают к административной ответственности.

«Мы обращаемся к этим людям, чтобы они заказывали платный контейнер. Бывало, что составляли административные протоколы. В год удается поймать 4-5 нарушителей».

Страздс уверен, что «Дни чистоты» выполняют первоначальную цель — очистить город от мусора. Сейчас эта акция больше направлена на помощь малоимущим и пенсионерам — людям с небольшими доходами. «Изучив ситуацию выяснили, что большинство мусоривших были пожилыми. Очень трудно людям, которые получают 200-300 евро в месяц, платить 50 евро за утилизацию крупных отходов».

В Лудзе избавится от крупногабаритного мусора можно двумя способами: отвезти мусор самому и сдать его бесплатно на местный полигон или у предприятия Ludzas apsaimniekotājs заказать большой контейнер для вывоза отходов, но тогда придется заплатить 80 евро. В небольшом городке это себе позволить может не каждый. Поэтому «Дни чистоты» это своего рода помощь жителям, уверен руководитель Участка по санитарной очистке предприятия Ludzas apsaimniekotājs Арманд Рудович.

«Было заседание думы, на котором определили бюджет акции — 5000 евро. В этом году акцент делается на жителей многоэтажных домов. Очень мало контейнеров размещено в частном секторе. В этом году будет размещено 15 контейнеров».

За крупногабаритный мусор, вывезенный во время акции, дума платит из поступлений от налога на природные ресурсы.

Местные жители одобряют инициативу самоуправления, но хотят, чтобы такие акции проводились почаще.

LSM