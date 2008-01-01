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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

16 октября

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Новости Латвия | 16 октября 2018 | 13:47

Вторник, 16 октября: бабье лето продолжается

Пресс-фото

В ближайшие сутки в Латвии сохранится влияние циклона.

Днём ожидается солнечная и сухая погода. Ветер слабый, южный. Максимальная температура воздуха +15…+19 градусов.

Днём в столице будет солнечно и воздух прогреется до +16…+18 градусов.

Медицинский тип погоды — второй, благоприятный.

 

LSM

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