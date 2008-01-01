На семинаре расскажут, как утеплить свой дом

Новости Экономика | 15 октября 2018 | 20:54

Пресс-фото Пресс-фото

17 октября в 18.00 в Большом зале Даугавпилсской городской думы (ул. Кр.Валдемара 1) пройдет семинар о возможностях утепления жилых домов.

На семинар приглашаются старшие домов и все заинтересованные люди. Жителям Даугавпилса будет предоставлена информация о получении софинансирования на утепление жилых домов и возможностях повышения энергоэффективности.

Участие в семинаре примут эксперты Altum, будет презентован положительный опыт города Елгавы в сфере утепления домов .

Время и место проведения семинара: 17 октября 2018 года, ул.Кр.Валдемара 1, Даугавпилс, Большой зал.

Продолжительность семинара: 2 часа.

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