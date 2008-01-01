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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
15 октября
День мировой поэзии, День белой трости
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Эда, Хедвига, Хелвийс / Аврелия, Андрей, Анна, Борис
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Сегодня терпение будет не просто достоинством. Оно будет необходимо вам как воздух. Слишком уж много подводных камней будет ожидать вашу чересчур эмоциональную натуру.
Источник: ignio.com
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Новости Экономика | 15 октября 2018 | 20:54
На семинаре расскажут, как утеплить свой дом
17 октября в 18.00 в Большом зале Даугавпилсской городской думы (ул. Кр.Валдемара 1) пройдет семинар о возможностях утепления жилых домов.
На семинар приглашаются старшие домов и все заинтересованные люди. Жителям Даугавпилса будет предоставлена информация о получении софинансирования на утепление жилых домов и возможностях повышения энергоэффективности.
Участие в семинаре примут эксперты Altum, будет презентован положительный опыт города Елгавы в сфере утепления домов .
Время и место проведения семинара: 17 октября 2018 года, ул.Кр.Валдемара 1, Даугавпилс, Большой зал.
Продолжительность семинара: 2 часа.
Пресс-релиз
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