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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

15 октября

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Новости Экономика | 15 октября 2018 | 20:54

На семинаре расскажут, как утеплить свой дом

Пресс-фото

17 октября в 18.00 в Большом зале Даугавпилсской городской думы (ул. Кр.Валдемара 1) пройдет семинар о возможностях утепления жилых домов.

На семинар приглашаются старшие домов и все заинтересованные люди. Жителям Даугавпилса будет предоставлена информация о получении софинансирования на утепление жилых домов и возможностях повышения энергоэффективности.

Участие в семинаре примут эксперты Altum, будет презентован положительный опыт города Елгавы в сфере утепления домов .

Время и место проведения семинара: 17 октября 2018 года, ул.Кр.Валдемара 1, Даугавпилс, Большой зал.

Продолжительность семинара: 2 часа.

Пресс-релиз

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