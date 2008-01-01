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Новости Спорт | 15 октября 2018 | 20:47

Команда BFC DAUGAVPILS стала чемпионом Латвии!

Пресс-фото

Футболисты BFC Daugavpils 2005 года рождения стали победителями молодежного чемпионата Латвии. За этап до завершения чемпионата даугавпилчане в турнирной таблице стали недосягаемы для конкурентов.

Приближается к завершению карусель молодежных чемпионатов Латвии. В октябре были определены лучшие команды страны в пяти возрастных группах. Спортсмены BFC Daugavpils борются во всех турнирах либо за первое место, либо за место в тройке лучших. На данный момент ситуация в турнирной таблице очень плотная во всех возрастных группах, кроме U13, где чемпион уже определен.

Лучшей командой страны стали воспитанники легендарного футбольного тренера Ивана Максимчука - BFC Daugavpils. Потерпев за весь сезон лишь одно поражение, за этап до завершения чемпионата Даугавпилс уже обеспечил себе первое место.

В четверг наша команда играла в Риге и со счетом 2:0 одержала победу над JFC “Skonto”, таким образом гарантировав себе первое место. На последнем этапе Даугавпилс встретится с командой Бабите, но эта игра уже никаким образом не сможет повлиять на турнирную таблицу.

В решающей игре против “Skonto” оба гола забил Ральфс Башко – один из результативнейших игроков всего чемпионата. В играх подгруппы на его счету 14 голов, а в финальной группе он отличился пятью точными передачами. Такой же показатель в финальной группе у Алексея Силибиткина, который 23 раза обыграл вратаря противников в подгруппе.

Команда 2005 года рождения стала первыми чемпионами этого года из Даугавпилса. Большая благодарность за это всем молодым футболистам, их родителям, и конечно, тренеру и всем болельщикам.

Поздравляем с золотыми медалями!

Пресс-релиз

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