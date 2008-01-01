Воспитанники Строительного техникума заняли второе место на конкурсе

Новости Общество | 15 октября 2018 | 20:38

Пресс-фото Пресс-фото

С 10 по 11 октября в Смилтенском техникуме проходил конкурс мастерства юных профессионалов «Строительство дорог». В конкурсе на звание лучших юных техников строительства дорог команда Даугавпилсского строительного техникума получила «серебро», уступив лишь хозяевам – команде Смилтене. Третье место и «бронза» достались команде из Салдусa.

Даугавпилсский Строительный техникум представляли Эдмундс Петкевичс, Вайрис Пастарс и Мартиньш Вилцанс.

В течение двух дней команды выполняли теоретические и практические задания. В первый день конкурсанты выкладывали брусчатку на ранее подготовленной поверхности и проходили проверку теоретических знаний. Во второй день им предстояло определить гранулометрический состав грунта, распознать оборудование и инструменты, используемые в строительстве дорог, а так же поработать с геодезическими замерами и их расчетами в природе.

К разработке заданий и оценке работы конкурсантов были привлечены только эксперты отрасли.

Конкурс прошел в рамках проекта «Поддержка карьеры в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях».

Пресс-релиз