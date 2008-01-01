Впервые в Латвии - хакатон социальных инноваций

Новости Экономика | 15 октября 2018 | 20:21

Латвийская ассоциация социального предпринимательства в сотрудничестве с даугавпилсской молодежной общественной организацией “D-Juno” и при поддержке с Министерством иностранных дел Германии приглашает на небывалое мероприяти – Хакатон Социальных Инноваций. Это 48-часовой марафон идей, где под руководством профессиональных наставников будет возможность создать новые, жизнеспособные и основанные на современных технологиях социальные бизнес-модели, которые в конце будут оценены инвесторами – представителями Латвийской сети бизнес-ангелов.

Хакатон пройдет с 26 по 28 октября в Даугавпилсе, в гостинице “Latgola”. Для единения общества, хакатон пройдет на трех языках – латышском, английском и русском.

Если кто-то сам или с командой единомышленников придумал идею, связанную с социальными инновациями, но еще не придумал бизнес-концепцию или не нашел команду, или же у кого-то еще нет идеи, но есть навыки в области IT, современных технологий, маркетинга и графического дизайна, а также есть интерес применить их в предпринимательстве, чтобы сделать этот мир лучше, тогда Хакатон Социальных Инноваций станет подходящим местом для воплощения ваших задумок в реальность!

На хакатон мы приглашаем как индивидуально, так и команды до шести человек со всей Латвии – любого, кому интересна область социальных инноваций, представителей бизнеса, молодых предпринимателей, программистов, 3D-художников, графических дизайнеров, бизнес-специалистов и финансовых специалистов, студентов или просто энтузиастов и генераторов идей.

В пятницу вечером, 26 октября, каждый участник или команда представят свою идею социальных инноваций остальным участникам хакатона. Далее участники будут выбирать, над разработкой какой идеи следующие 48 часов они будут работать, а также поделятся по командам. В субботу, 27 октября, команды будут работать с опытными специалистами в сфере бизнеса и технологий, чтобы лучше понять свою бизнес-модель и выбрать правильные технологические решения. В воскресенье, 28 октября, команды представят свои завершенные проекты жюри - представителям Латвийской сети бизнес-ангелов и другим экспертам в области бизнеса, которые в результате выберут три лучшие бизнес-идеи.

Главный приз хакатона: профессиональные бизнес-консультации с консалтинговой компанией CIVITTA стоимостью 1000 евро, представленное Представительством British Council в Латвии. За второе место полагаются билеты на Digital Freedom Festival 2018, а за третье - билеты на форум Социального предпринимательства 2019.

Даже если команда не войдет в число победителей, или задумка кого-то из участников не станет развиваться дальше, хакатон каждому участнику даст ценные знания и навыки в области бизнес-моделирования, новых идей, контактов, потенциальных деловых партнеров, а также отличную возможность представить свои бизнес-идеи инвесторам.

Участие в Хакатоне Социальных Инноваций бесплатное, но этой замечательной возможностью смогут воспользоваться только 40 человек. Чтобы стать одним из этих 40, нужно заполнить анкету для принятия участия до 14 октября.

Более подробная информация, программа хакатона, знакомство с наставниками и ссылка на заявку для участия можно найти на www.socialajuznemejdarbiba.lv.

Хакатон Социальных Инноваций проходит при поддержке с Министерством иностранных дел Германии, Представительством British Council в Латвии, Даугавпилсской городской думы, SEB банка, CIVITTA, Латвийской сети бизнес-ангелов, Magnetic Latvia, Digital Freedom Festival, Латвийской стартап ассоциации StartIn.lv, гостиницы “Latgola”, Zebra Print и кафе LUNA.

Пресс-релиз