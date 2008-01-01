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Новости Культура | 14 октября 2018 | 20:08

Белорусская песня собрала в Висагинасе ансамбли Литвы, Латвии и Беларуси

ЦБК

6 октября 2018 года в г.Висагинас (Литва) прошел 22-й Праздник белорусской песни, который собрал вокальные коллективы белорусских обществ Литвы, а также гостей из Латвии и Беларуси. В числе их в фестивале самое активное участие приняла делегация белорусов из Даугавпилса.

Висагинас - небольшой, зеленый и современный, а главное, очень удобный для жизни город, расположенный в живописнейших местах, недалеко от границ трех государств – Литвы, Латвии и Беларуси. Здесь же расположено самое большое озеро Литвы – Друкшяй. Он особенный, не похожий на другие города Литвы. О городе-спутнике Игналинской атомной электростанции, основанном 33 года назад, ходит много легенд. Вот и красуется на синем фоне висагинского герба серебристый журавль, символизирующий осторожность и бдительность. А сам город с гордостью носит название «Всех защищающий» (visus gina).

Объединение белорусских общественных организаций Литвы ежегодно организует Праздник белорусской песни, каждый раз меняя город проведения песенного форума. В этом году фестиваль принимал Висагинас, и это неслучайно, поскольку местный ансамбль «Свитанак» праздновал свой 20-летний юбилей.

Праздник белорусской песни начался с открытия передвижной выставки «Жизнь в Слове» из фондов Государственного музея истории белорусской литературы и продолжился концертом, на котором отлично выступили коллективы и солисты из многих белорусских обществ Литвы, а также зажигательный ансамбль белорусской песни "Терница" из Беларуси.

В рамках подписанного соглашения между Даугавпилсским ЦБК и Висагинским белорусским культурным центром «Крок» в Празднике белорусской песни достойно выступили наш ансамбль народной песни «Купалинка» (худ.руководитель Вечеслав Петров) и член Союза писателей Беларуси, поэт Станислав Володько.

Ключевую роль Праздника белорусской песни в сохранении культурного наследия белорусов в Литве отметил в своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литовской Республике Александр Король. Мэр Висагинаса Даля Штраупайте очень высоко оценила вклад белорусов города в популяризации белорусской культуры и сохранении своих традиций, их важную роль в формировании достойного имиджа города на международном уровне.

Руководитель Даугавпилсского Центра белорусской культуры Жанна Романовская подчеркнула объединяющую роль песни в укреплении связей между людьми, организациями, городами и странами, поздравив партнеров – Белорусский культурный центр «Крок», ансамбль «Свитанак» и Объединение общественных белорусских организаций Литвы.

Два часа концерта пролетели на одном дыхании. Зрители не скупились на щедрые аплодисменты. До новых встреч на следующих праздниках белорусской песни, наполненной любовью, добротой, щедростью и искренностью белорусской души!
 

Центр белорусской культуры

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