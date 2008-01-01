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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
15 октября
День мировой поэзии, День белой трости
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Сегодня вы будете удивительно доброжелательны и миролюбивы. Вы готовы приложить все усилия, чтобы избежать малейших конфликтов. Вы их избежите, хотя и заработаете репутацию блаженного.
Источник: ignio.com
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5. С 11 ПО 14 ОКТЯБРЯ ДАУГАВПИЛС ПРИНИМАЕТ 350 СПОРТСМЕНОВ ИЗ 30 СТРАН, КОТОРЫЕ ПРИЕХАЛИ В НАШ ГОРОД, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ.
6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 15 октября 2018 | 20:04
Даугавпилчане завоевали золото и бронзу на турнире по тхэквондо „RIGA OPEN 2018”
6-7 октября 2018 года команда даугавпилсского клуба ЛТЦ ДЖИТАЙ приняла участие в самом большом в Балтике турнире по олимпийскому тхэквондо “RIGA OPEN 2018”.
Соревнования проходили в Риге и имели статус мирового рейтингового турнира класса G1.
В течении 2 дней на 6 площадках 622 спортсмена из 46 стран боролись за медали и за очки в мировом рейтинге. Рейтинг мирового тхэквондо очень важен для спортсмена, т.к. учитывается при жеребьевке на международных турнирах и соревнованиях класса Чемпионата Европы и мира.
Город Даугавпилс представляли 5 спортсменов в кадетской, юниорской и взрослой возрастных категориях. Лучший результат показали наши юниорки.
В весовой категории до 68 кг бронзовую медаль завоевала, ученица государственной гимназии, Мирослава Вилкова. А на верхнюю ступень пьедестала поднялась, ученица 9 средней школы, Анастасия Королёва. В общем командном зачете Латвия заняла 8 место.
Искренне поздравляем наших спортсменов и их тренера, Бориса Иванова, с успешными выступлениями и желаем красивых побед и дальнейшего роста мастерства.
В ближайшем будущем у наших старших тхэквондистов подготовка к чемпионату Европы U-21, который пройдет в Варшаве в начале ноября. А у более младших спортсменов подготовка и участие в международном турнире “Кубок посла Кореи”, который состоится 27 октября в Риге.
Jitae
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