В Даугавпилсе 17 октября будет возможность освоить основные принципы эффективного общения

Новости Общество | 15 октября 2018 | 19:52

Общение – одна из основ, на которой базируется жизнь человека в современном мире. Как, сталкиваясь с возражениями, преодолеть негативный настрой слушателя и направить дискуссию в конструктивное русло? 17 октября жители и гости Даугавпилса смогут это выяснить, приняв участие в занятии Школы общения LAMPA „Основы эффективной коммуникации», которое проведёт интегральный коуч (International Coach Union), преподаватель практики осознанности и священник лютеранской церкви Павел Левушкан. Занятие, на которое приглашается любой желающий, состоится в 17:00 в помещении Даугавпилсского бизнес-инкубатора Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) на улице Виестура, 2. Участие в занятии бесплатное.

«Время, в которое мы живем, переполнено стрессом и информацией. Поэтому особенно полезным становится навык ясно выражать свои мысли, воспринимать и понимать мнение собеседника. В современном демократическом обществе царит большое разнообразие мнений. Как превратить самого непримиримого оппонента в единомышленника, как в равной мере эффективно и с уважением общаться со сторонниками и противниками твоего мнения? В ходе занятия мы подробно рассмотрим все эти темы и опробуем их на практике», – рассказывает Павел Левушкан о предстоящем занятии.

Последние 12 лет он помогает людям решить их проблемы, обрести внутреннюю гармонию и полноту жизни. Профессионализм Павела Левушкана как журналиста, специалиста по коммуникациям, священника, богослова и духовного наставника служит одной цели: помочь человеку решить проблемы взаимоотношений с самим собой, окружающими людьми и миром.

«Приглашаем жителей Даугавпилса и окрестностей на обучающее занятие по освоению навыка, весьма существенного для повседневной жизни: умению организовать и вести дискуссию, дающую возможность высказаться каждому ее участнику, где участники выслушивают друг друга и приходят к осмысленным выводам. Для нас важно, чтобы дискуссии были демократичными, чтобы люди умели слышать друг друга, чтобы дискутировали уважительно. Если мы не сумеем создать общение на таком уровне, то вряд ли сможем сотрудничать и найти общий язык. Побывав на этом занятии Школы общения LAMPA, каждый участник в будущем гораздо легче справится с задачей уважительного ведения дискуссии», – считает руководитель представительства British Council в Латвии Зане Матесовича.

Занятие будет проводиться на русском языке с переводом на латышский язык. Вход на занятие бесплатный при предъявлении распечатанного бесплатного билета или предъявленного на экране мобильного телефона. Билет можно получить, зарегистрировавшись на http://ejuz.lv/l8h. Продолжительность занятия – 2,5 часа (17:00–19:30), вход с 16:30.

В рамках Школы общения LAMPA в этом семестре пройдут десять практических занятий в разных городах Латвии. Такие занятия Фестиваль общения LAMPA (www.festivalslampa.lv) предлагает в перерывах между фестивалями – в весенние и осенние сезоны. Цель занятий – способствовать развитию культуры демократических бесед в Латвии. Обучаясь беседовать уважительно, аргументированно, выслушивая друг друга и принимая тот факт, что каждое мнение имеет право на жизнь, независимо от того, совпадает ли оно с нашим, каждый желающий во время занятий сможет получить практические навыки для более успешного общения с окружающими людьми. Школу общения LAMPA поддерживает Фонд открытого общества DOTS, Курземский регион планирования (в рамках целевой программы Фонда культурного капитала и Latvijas Valsts meži) и представительство British Council в Латвии; занятие в Даугавпилсе – Даугавпилсский бизнес-инкубатор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA).



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