На асфальтобетонном заводе «Binders» в Даугавпилсе произведена миллионная тонна асфальта

Новости Экономика | 15 октября 2018 | 19:43

На мобильном асфальтобетонном заводе дорожно-строительной фирмы ООО «Binders», который в данный момент дислоцируется в Даугавпилсе, в октябре произведена миллионная тонна асфальта. Объём достигнут в течение 18 лет, с тех пор у предприятия имеется передвижное производство.

В октябре 2012 года оно начало работу в Даугавпилсе, где по-прежнему производятся материалы для асфальтирования, предусмотренные для объектов предприятия в Латгальском регионе (Latgales reģions). 1 октября 2012 года первый, произведённый в Даугавпилсе асфальт, был уложен на улице 18 ноября (18. novembra iela).

11 октября на участке автодороги Лузнава–Вецзосна (Lūznava-Veczosna) Резекненского края (Rēzeknes novads), где в настоящее время происходят реконструкционные работы, уложена миллионная тонна асфальта.

В зависимости от стратегических планов предприятия, до этого времени у производства было три места дислокации – в Алое (Aloja), Адажи (Ādaži) и в Даугавпилсе, где количество совместно произведённой продукции достигло предела одного миллиона тонн. В течение шести лет из данного объёма асфальтобетона 400 000 т было произведено в Даугавпилсе.

Специалисты предприятия рассчитали, что миллиона тонн достаточно для асфальтирования дороги от Даугавпилса до Берлина при условии, что толщина слоя асфальта 4 см, а ширина дороги 4 м.

В течение шести лет продукцией завода заасфальтировано несколько улиц, дорог и площадей, как в Даугавпилсе, так и в других местах Латгальского региона. В целом, в данный период времени, при помощи продукции производства, реализовано семнадцать проектов самоуправления Даугавпилса. Асфальтовое покрытие «Binders» уложено на улице 18 ноября (18. novembra iela), Коммунальной (Komunālā iela), Даугавас (Daugavas iela), Лиепаяс (Liepājas iela), а также на участках улиц Вентас (Ventas iela), Видземес (Vidzemes iela), Рупниецибас (Rūpniecības iela) и А. Пумпура (A. Pumpura iela). В этом году продукция уложена на улице Смилтенес (Smiltenes iela), в рамках строительного проекта двухуровневого путепровода, в процессе строительства новой трамвайной линии – на улице Виестура (Viestura iela) и других объектах. В этом году в Резекне новое асфальтовое покрытие уложено на участке улицы Латгалес и Даугавпилс.

В Латгальском регионе асфальтом, изготовленным на асфальтобетонном заводе «Binders», заасфальтировано несколько объёмных участков дороги А13 Российская граница (Гребнево (Grebņeva)) - Резекне-Даугавпилс-Литовская (Rēzekne-Daugavpils-Lietuva) граница (Медуми (Medumi)). В этом году асфальт уложен на участке дороги Р62 Краслава-Прейли-Мадона (Krāslava-Preiļi-Madona), длинной почти 12 км – от Стеки (Steķi) до Аташиене (Atašiene) и на других объектах на востоке Латвии.

Завод установлен в Даугавпилсе с целью обеспечения качественного производства асфальтобетона и его использования на дорожно-строительных объектах в Латгальском регионе. На территории производства также работает лаборатория по тестированию дорожных стройматериалов, в которой проверяют сырьё для производственного процесса и произведённый материал.

В течение шести лет, с тех пор как завод находится в Даугавпилсе, он технически усовершенствован и увеличен перечень его технологических возможностей. Например, производственный процесс уже второй сезон происходит на оборудовании, позволяющем использование вторсырья – фрезерованного асфальта.

Интересно, что на самом большом асфальтобетонном заводе предприятия «Binders», который находится в Вангажи (Vangaži), в июле этого года и была произведена миллионная тонна асфальта. Там данный объём был достигнут в течение 11 лет.



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