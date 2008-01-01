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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 16 октября 2018 | 19:47
Театр из Санкт-Петербурга везет в Даугавпилс гоголевскую "Женитьбу"
7 ноября в 18:30 на сцене Даугавпилсского театра начнется гастрольный спектакль «Женитьба» санкт-петербургского драматического Театра на Васильевском.
Это произведение Н.В.Гоголя, пожалуй, самое веселое. В версии Владимира Туманова зрители увидят очень веселый спектакль о любви с искрометным юмором и задорными шутками. Все герои пьесы Н.В. Гоголя, каждый на свой манер, пребывают в ожидании перемен в судьбе, мечтают о личном счастье.
Нерешительное сватовство убежденного холостяка Подколесина, энергичное вмешательство его неутомимого приятеля Кочкарева, у которого своя история женитьбы, череда женихов перед растерявшейся невестой, любовные фантазии и грезы, грядущая свадьба и отчаянный финальный прыжок жениха в окно, - за этим сюжетом встает некая мистика, морок жизни на зыбкой грани между явью и сном. В этом весь Гоголь, в чьем творчестве комическое неотделимо от трагического, чья стихия, как считал Владимир Набоков, – нелепость и абсурд.
Режиссер Владимир Туманов известен умением извлечь из классической пьесы неожиданный смысл, благодаря парадоксальному распределению ролей, оригинальному постановочному решению. Художественное оформление спектакля создано известным в России и за рубежом сценографом, лауреатом премий «Золотой софит» и «Золотая маска», Государственной премии РФ Семеном Пастухом.
Длительность спектакля 2 часа 45 минут вместе с антрактом. Спектакль адресован зрителям старше 16 лет.
Режиссер-постановщик - Владимир Туманов
Художник-постановщик – Семен Пастух
Художник по костюмам - Стефания Граурогкайте
Художник по свету – Александр Рязанцев
Музыкальное оформление – Александр Закржевский
В спектакле заняты: Михаил Николаев, Илья Носков / Андрей Горбачев, Мария Фефилова / Екатерина Зорина, Светлана Щедрина / Надежда Кулакова, Елена Мартыненко / Татьяна Калашникова, Арсений Мыцык, з.а. России Сергей Лысов, Тадас Шимилев / Владимир Бирюков, Анна Захарова, Никита Чеканов.
Билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520), в кассах Biļešu paradīze и в интернете на www.bilesuparadize.lv.
Daugavpils.lv
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