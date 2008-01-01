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Новости Политика | 15 октября 2018 | 14:38
Не переизбранный в Сейм Янис Клаужс подозревает "чью-то руку"
Не попавший в 13-й Сейм представитель Союза "зеленых" и крестьян Янис Клаужс, который бессменно работал депутатом еще со времен парламента 9-го созыва (2006 год), уверен, что неудавшееся переизбрание — дело рук "неизвестных ему сил", которые незаконно изменили результаты голосования. Политик сообщил о своих подозрениях Полиции безопасности, а также направил жалобу в Центральную избирательную комиссию.
Как пояснил Клаужс газете Neatkarīgā rīta avīze, в ночь выборов он следил за сайтом ЦИК, где в "прямом эфире" показывалось, сколько плюсов и вычеркиваний в ходе подсчета голосов получил каждый кандидат в депутаты. Примерно в час ночи у Клаужса якобы было 1246 плюсов, а в два ночи цифра почему-то уменьшилась до 493.
"Мне кажется, что у меня украли примерно пятьсот плюсов, и это сразу все меняет. Я не могу соглашаться с таким. У меня пропадают плюсы, а у товарищей по списку — пропадают вычеркивания. Ясно, что кто-то подключился к системе, так как плюсов могло стать лишь больше, но никак не меньше", — полагает Клаужс.
Однако глава ЦИК Арнис Цимдарс пояснил изданию, что Клаужс просто не в курсе новой методики подсчета голосов. Если еще на прошлых выборах в базу вводили только полностью проверенные и подтвержденные протоколы голосования, но на этот раз их сперва регистрировали электронно, проверив лишь один раз. Если впоследствии обнаруживалась ошибка, то весь протокол убирали из базы данных, проверяли и вносили в базу заново.
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