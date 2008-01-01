К выходным в Латвии начнет холодать

Новости Латвия | 15 октября 2018 | 13:19

Пресс-фото Пресс-фото

В конце недели в Латвию придет похолодание, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.

К выходным усилится облачность, местами пройдут дожди.

До четверга температура воздуха во второй половине дня во многих регионах будет превышать +15 градусов, но к выходным понизится до +10..+14 градусов.

На следующей неделе под влиянием циклонов ожидается более холодная и ветреная погода с осадками - в основном в виде дождя, местами возможен небольшой снег.

LSM