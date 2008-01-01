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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
15 октября
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Сегодня вы, как это ни обидно, вынуждены будете отложить дело, имеющее для вас первостепенную важность и заняться чьей-то, совершенно не имеющей к вам отношения проблемой. Халтурить, конечно, нехорошо, но иногда надо, а то что это они в самом деле?
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 15 октября 2018 | 13:19
К выходным в Латвии начнет холодать
В конце недели в Латвию придет похолодание, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.
К выходным усилится облачность, местами пройдут дожди.
До четверга температура воздуха во второй половине дня во многих регионах будет превышать +15 градусов, но к выходным понизится до +10..+14 градусов.
На следующей неделе под влиянием циклонов ожидается более холодная и ветреная погода с осадками - в основном в виде дождя, местами возможен небольшой снег.
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