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Новости Латвия | 15 октября 2018 | 13:19

К выходным в Латвии начнет холодать

Пресс-фото

В конце недели в Латвию придет похолодание, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.

К выходным усилится облачность, местами пройдут дожди.

До четверга температура воздуха во второй половине дня во многих регионах будет превышать +15 градусов, но к выходным понизится до +10..+14 градусов.

На следующей неделе под влиянием циклонов ожидается более холодная и ветреная погода с осадками - в основном в виде дождя, местами возможен небольшой снег.

LSM

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