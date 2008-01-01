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14 октября
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Новости Латвия | 14 октября 2018 | 23:44
Погода на следующей неделе: по-прежнему необычайно тепло для октября
Согласно прогнозам синоптиков, по крайней мере в течение четырех следующих дней погодные условия в Латвии будет определять антициклон, поэтому в основном сохранится солнечная погода, сообщает ЛЕТА.
По ночам температура воздуха в некоторых регионах на востоке Латвии может опуститься до 0..-1 градуса, а во второй половине дня по-прежнему будет необычайно тепло для октября - +15..+20 градусов.
В соответствии с прогнозами "Global Forecast System" к концу следующей недели увеличится облачность, станет прохладнее, местами пройдут дожди.
В конце октября в Латвию вернется обычная осенняя погода с циклонами, порывистым ветром и осадками.
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