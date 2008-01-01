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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

14 октября

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Новости Латвия | 14 октября 2018 | 23:29

В понедельник ожидается прохладное утро и рекордно теплый день

meteolapa

В понедельник в Латвии сохранится солнечная погода, небо будет преимущественно ясным, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Минимальная температура воздуха на рассвете составит +2..+9 градусов, на востоке страны местами 0..-1 градус. Днем воздух прогреется до +16..+21 градуса.

В Риге в понедельник утром температура воздуха понизится до +6..+8 градусов, а днем воздух прогреется до +18 градусов.

Делфи

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