Открылась после реконструкции обзорная вышка в Краславе

Новости Общество | 14 октября 2018 | 23:21

Полюбоваться яркими осенними пейзажами можно не только в Сигулде, говорят сотрудники предприятия Latvijas Valsts meži (LVM). Они только что открыли для посетителей обзорную вышку Приедайнес в Краславе, сообщает Latvijas Radio. Оттуда открывается вид на город и окрестности — живописную долину Даугавы.

Красоты пейзажа, которые с 32 метров открываются как на ладони, особенно хороши сейчас — в период золотой осени, говорит заведующий лесным хозяйством Южнолатгальского лесничества LVM Алдонис Утинанс.

Вышка Приедайнес, поскольку была построена из древесины при поддержке еврофондов, обветшала и летом была закрыта на реконструкцию — ее Latvijas Valsts meži осуществило уже на свои средства. Теперь она снова доступна для гостей.

Как отмечает предприятие, в верхнем течении Даугавы любителям прогулок на природе доступно целых три обзорных вышки, к тому же по обеим берегам. Их объединил созданный летом веломаршрут.

LSM