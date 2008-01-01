В Даугавпилсе планируют плавить алюминий, но жителей это не заинтересовало

Новости Экономика | 14 октября 2018 | 23:14

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На уходящей неделе в Даугавпилсе прошло публичное обсуждение о возможности расширения завода по переработке металлолома. Производство в основном будет ориентировано на выплавку алюминиевых чушек. Объём сырья из этого цветного металла составит до 7000 тонн в год. Предприниматели из Риги планируют вложить в завод до 1,5 миллиона евро и обеспечить работой около 70 человек. Прийти послушать об их планах пришли единицы горожан, сообщает Латгальская студия Latvijas Radio.

Публичная встреча, на которой обсуждались планы строительства нового производства на территории Даугавпилса, прошла в камерной обстановке. В большом зале городской думы собрались представители компании, самоуправления, госструктур и СМИ. Всего 16 человек. Представитель Государственного бюро по надзору за окружающей средой Даце Строде рассказала о цели мероприятия.

«Цель этого обсуждения — получить мнение от общественности, чтобы точнее составить программу, по которой оценивается влияние нового производства на окружающую среду и жителей. Основных рисков два — шумовой фон и выбросы в воздух, потому что для работы в таком объёме нужно жечь много газа».

Даце Строде отметила, что цель оценки воздей1ствия на окружающую среду — в том, чтобы по возможности максимально сократить негативные влияния. До 18 октября каждый житель города может подать свои предложения в Бюро по надзору за окружающей средой.

«Все те, кому есть что сказать, в письменном виде могут подать свои предложения в Бюро по надзору за окружающей средой. Это структура, которая выдаёт программу оценки. Затем эксперты будут независимо оценивать то, что покажут наши расчёты. Потом будем подыскивать варианты, которые лучше всего вписываются в уменьшение всех возможных выбросов».

Завод собирается построить рижская компания FANORD, которая с 2006 года занимается сбором и переработкой цветного и чёрного металлолома. В Даугавпилсе у предприятия был заключён договор с местной фирмой, чтобы на их территории развивать соответствующее производство. Директор FANORD Сергей Колесников подробнее рассказал о планах предприятия в Латгалии.



«Здесь хорошо по логистике, потому что Белоруссия, Россия рядом. Польша, Литва рядом с Венгрией, Германия напротив. Всё очень удобно, и скандинавы сверху. Предприятие, где мы будем запускаться, удобно тем, что там проведены все коммуникации, но оно не работало, так как у них не было оборотных средств, не было людей, не было специалистов. Мы пришли, сейчас всё делаем, реанимируем и построим нормальный цивилизованный европейский заводик».

Компания планирует инвестировать в производство полтора миллиона евро. На заводе сможет работать до 70 человек. Основное направление деятельности – это переплавка собранного металлолома в слитки и продажа это полуфабриката соседям как на запад, так и на восток.

«Мы уже больше года со всеми ведём переговоры, но мало кто идёт навстречу. Мы быстрые ребята, а остальные не быстрые даже за деньги. Хочется сразу работать, у нас всё готово! Люди готовы, деньги готовы, объём сырья готов, покупатели готовы на наш материал. Ждём ответа от государственных органов. Планируемый объём готовой продукции до 7 тысяч тонн в год – алюминиевая чушка, которая потом идёт на заводы BMW, Volkswagen и Ford».

Заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Айвар Здановский отметил, что в самоуправлении позитивно рассматривают возможность создания нового производства. Однако есть несколько «но».

«Мы не собираемся допускать те ошибки, которые были с некоторыми предприятиями, когда мы дали им разрешение здесь открываться, а потом не знали, как закрыть. Поэтому мы будем очень внимательно следить за процессом оценки влияния на окружающую среду, чтобы больше таких проблем не было. Это ещё не конец, а только самое начало процесса, поэтому всё ой как не просто — но мы, конечно, за. Если всё будет в рамках закона».

Реальные сроки запуска производства с озвученными объёмами после прохождения всех процедур оценки влияния на окружающую среду — не менее трёх лет.

LSM