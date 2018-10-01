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Новости Общество | 14 октября 2018 | 23:18

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 3 по 9 октября 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 19 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Bārtuls Konstantīns (15.02.1929 - 05.10.2018)
Gladčenko Valentīna (03.11.1951 - 09.10.2018)
Gorbačovs Viktors (28.05.1931 - 04.10.2018)
Ignatjeva Sofija (30.08.1931 - 02.10.2018)
Ivanova Proskovja (01.12.1931 - 07.10.2018)
Jermaļonoks Pāvels (02.04.1949 - 05.10.2018)
Krasnoslobodcevs Vladimirs (18.11.1951 - 02.10.2018)
Krivašonoks Kazimirs (11.02.1947 - 04.10.2018)
Kuļikovs Vasīlijs (28.01.1943 - 03.10.2018)
Mackeviča-Maņko Gaļina (09.03.1943 - 05.10.2018)
Ovčiņņikova Valentīna (16.10.1927 - 06.10.2018)
Petrova Agafija (24.02.1939 - 05.10.2018)
Platacis Ilmārs (18.05.1966 - 02.10.2018)
Plivčs Vitālijs (09.06.1961 - 07.10.2018)
Samušonoks Vladimirs (22.02.1943 - 02.10.2018)
Saveļjevs Jevgeņijs (08.06.1959 - 05.10.2018)
Šidlovskis Viktors (20.10.1949 - 04.10.2018)
Trifonovs Dmitrijs (20.05.1938 - 02.10.2018)
Vagele Gaļina (17.01.1949 - 03.10.2018).

 

 


  

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