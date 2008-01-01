Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
14 октября
Международный день стандартизации
Именины:
Вилхелмине, Минна / Александр, Вера, Григорий
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Куда заводят благие намерения известно всем. Не воспринимайте это как обвинение, просто приготовьтесь, что в ответ на самые лучшие ваши предложения, вам пожелают чего-нибудь не слишком лестного, но много.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 8 .. 10 C
- Утро
- 8 .. 10 C
- День
- 16 .. 18 C
- Вечер
- 10 .. 12 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1574 ()
|GBP
|0.8764 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|76.2999 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}
2. Аэропорт ждет частных инвестиций
3. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
5. С 11 ПО 14 ОКТЯБРЯ ДАУГАВПИЛС ПРИНИМАЕТ 350 СПОРТСМЕНОВ ИЗ 30 СТРАН, КОТОРЫЕ ПРИЕХАЛИ В НАШ ГОРОД, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ.
6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
7. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}
8. Автобусы и трамваи {175}
9. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 14 октября 2018 | 23:18
Латгальские фотографы запечатлели мелодию Даугавпилса
В Арт-центре имени Марка Ротко в рамках фестиваля музыки и искусств ReStArt, о котором Rus.Lsm.lv уже писал, открылась выставка «Даугавпилс. Музыка» народной фотостудии Ezerzeme-F. На ней представлены работы девяти фотографов.
Это Линард Онзулс, Светлана Покуле, Анатолий Киврин, Юлия Кожемякина, Валерий Цыганков, Елена Иванцова, Юрий Бердников, Сергей Соколов, Ивар Скудра.
«Идея выставки возникла у Айвара Брока, музыканта и композитора, главного организатора ReStArt, — рассказал Rus.Lsm.lv руководитель Ezerzeme-F Линард Онзулс. — Он предложил нам с помощью фотографий передать музыкальное настроение Даугавпилса, ритм, стиль города. Мы очень признательны заместителю директора Арт-центра имени М. Ротко Марису Чачке, Марис создал композицию этой выставки, соединил и соположил фотографии, порой весьма неожиданно, и они по-новому заиграли и зазвучали».
На суд зрителей вынесены два десятка снимков, сделанных в разные годы; многие из них со звучащими, музыкальными названиями — «Увертюра осени», «Этюд заката», «Вечерняя мелодия» и другие.
Фотостудия Ezerzeme была основана в Даугавпилсе в 1980 году, первая художественная фотовыставка состоялась в 1984-м. В 1987 году коллектив получил звание «Народная фотостудия». В 2010 году фотостудия перерегистрировалась и стала называться Ezerzeme-F. За 8 лет организовано 43 выставки в Латвии, Литве, России и Германии. В данный момент студия объединяет 18 профессиональных фотографов и любителей из Даугавпилса, Даугавпилсского, Илукстского и Дагдского краев, а также литовского Висагинаса.
Выставка открыта до 4 ноября.
Добавить комментарий