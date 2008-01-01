Латгальские фотографы запечатлели мелодию Даугавпилса

Новости Культура | 14 октября 2018 | 23:18

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В Арт-центре имени Марка Ротко в рамках фестиваля музыки и искусств ReStArt, о котором Rus.Lsm.lv уже писал, открылась выставка «Даугавпилс. Музыка» народной фотостудии Ezerzeme-F. На ней представлены работы девяти фотографов.

Это Линард Онзулс, Светлана Покуле, Анатолий Киврин, Юлия Кожемякина, Валерий Цыганков, Елена Иванцова, Юрий Бердников, Сергей Соколов, Ивар Скудра.

«Идея выставки возникла у Айвара Брока, музыканта и композитора, главного организатора ReStArt, — рассказал Rus.Lsm.lv руководитель Ezerzeme-F Линард Онзулс. — Он предложил нам с помощью фотографий передать музыкальное настроение Даугавпилса, ритм, стиль города. Мы очень признательны заместителю директора Арт-центра имени М. Ротко Марису Чачке, Марис создал композицию этой выставки, соединил и соположил фотографии, порой весьма неожиданно, и они по-новому заиграли и зазвучали».

На суд зрителей вынесены два десятка снимков, сделанных в разные годы; многие из них со звучащими, музыкальными названиями — «Увертюра осени», «Этюд заката», «Вечерняя мелодия» и другие.

Фотостудия Ezerzeme была основана в Даугавпилсе в 1980 году, первая художественная фотовыставка состоялась в 1984-м. В 1987 году коллектив получил звание «Народная фотостудия». В 2010 году фотостудия перерегистрировалась и стала называться Ezerzeme-F. За 8 лет организовано 43 выставки в Латвии, Литве, России и Германии. В данный момент студия объединяет 18 профессиональных фотографов и любителей из Даугавпилса, Даугавпилсского, Илукстского и Дагдского краев, а также литовского Висагинаса.

Выставка открыта до 4 ноября.

LSM