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Новости Культура | 14 октября 2018 | 23:15

«А надо, чтобы в каждой мысли — свет…»

LSM

Вынесенной в заголовок строкой современной украинской поэтессы Ирины Самариной назвала свою пятую по счету персональную выставку самодеятельная художница, член Латгальской ассоциации свободных художников Ефросиния Леле. Экспозиция открылась в даугавпилсском Центре польской культуры.

Е. Леле, как и многие, в детстве очень любила рисовать. Участвовала в школьных выставках, с удовольствием оформляла стенгазету. Взрослая жизнь отодвинула хобби на задний план, разве что только своим детям помогала делать уроки по рисованию. Работа с живописью никак связана не была: Ефросиния работала оператором на железной дороге. Перед выходом на пенсию вспомнила об увлечении, а потом и ушла в него с головой. Вполне такой американский пенсионный вариант: отдаться тому, на что вечно не хватало времени. Сейчас Ефросиния рисует если не ежедневно, то еженедельно.

В сентябре 2016 года в Центре белорусской культуры Е. Леле познакомилась с руководителем Латгальской ассоциации свободных художников Марией Сафроновой и рассказала, что рисует «в стол». М. Сафронова, руководитель Центра белорусской культуры Жанна Романовская и другие убедили Е. Леле «выйти из подполья» и представить свои картины на суд коллег и друзей: первая выставка «Свет в окне» состоялась накануне Рождества именно в Центре белорусской культуры.

— Я люблю рисовать пейзажи — как местные, так и заморские. Вообще люблю всё, что связано с морской стихией, — рассказала Rus.lsm.lv художница. — Очень давно, когда я училась в седьмом классе, впервые побывала на Рижском взморье. С тех пор не могу жить без моря. Этим летом ездила в Черногорию. Как в раю побывала. Я долго искала свою технику, пробовала акварель, гуашь… Остановилась на масле. И я убеждена: у каждого человека есть свой внутренний свет, дарованный Богом. Надо всю жизнь учиться, трудиться и этот свет донести до других людей, поделиться им. Я стараюсь…

Открыто до 6 ноября.

LSM

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