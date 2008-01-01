Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

12 октября

Именины:
Кира, Валфридс / Альфред

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Сегодня вам можно все, только ни в коем случае не играйте в прятки. Потеряетесь.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
10 .. 12 C
Утро
10 .. 12 C
День
15 .. 17 C
Вечер
10 .. 12 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}

2. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Аэропорт ждет частных инвестиций

5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

6. Жестокое убийство в Даугавпилсе: подозреваемый подросток оставлен под арестом

7. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}

8. Автобусы и трамваи {175}

9. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}

10. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 12 октября 2018 | 19:16

К участникам Даугавпилсского бизнес-инкубатора присоединились четыре новых предприятия

10 октября в LIAA Даугавпилсском бизнес-инкубаторе состоялась консультативная комиссия, в которой участвовали Даугавпилсская городская дума, финансовое учреждение развития Altum, Даугавпилсский университет, представители Латгальского региона планирования и частные предприниматели.

Во время комиссии в программу инкубации были приняты 4 предприятия - IK “Jack Snipe”, SIA “Firebrand”, SIA “BUMBUMBA” и SIA “NAIVE WOOD”.

IK “Jack Snipe” – подставка-аксессуар ручной работы для ноутбука, планшета и телефона.

SIA “Firebrand” – производство высококачественных дров.

SIA “BUMBUMBA” – оказание услуг спортивного и активного отдыха с использованием футбольных мячей Zorb.

SIA “NAIVE WOOD” – производство мебели из переработанной старой древесины в минималистичном “индустриальном” и “loft” стиле.

Бизнес-инкубатор помогаем новым участникам в развитии, предлагая различные обучения, консультации с менторами, 50% софинансирование услуг и разработки продукта, а также гранты на приобретение оборудования и сырья.

LIAA Даугавпилсский бизнес-инкубатор приглашает каждого задуматься о реализации своей бизнес-идеи и присоединиться к участникам инкубатора. Более подробную информацию о приеме заявок в бизнес-инкубатор можно найти на домашней странице LIAA.

Daugavpils
 

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 