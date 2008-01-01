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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 12 октября 2018 | 19:16
К участникам Даугавпилсского бизнес-инкубатора присоединились четыре новых предприятия
10 октября в LIAA Даугавпилсском бизнес-инкубаторе состоялась консультативная комиссия, в которой участвовали Даугавпилсская городская дума, финансовое учреждение развития Altum, Даугавпилсский университет, представители Латгальского региона планирования и частные предприниматели.
Во время комиссии в программу инкубации были приняты 4 предприятия - IK “Jack Snipe”, SIA “Firebrand”, SIA “BUMBUMBA” и SIA “NAIVE WOOD”.
IK “Jack Snipe” – подставка-аксессуар ручной работы для ноутбука, планшета и телефона.
SIA “Firebrand” – производство высококачественных дров.
SIA “BUMBUMBA” – оказание услуг спортивного и активного отдыха с использованием футбольных мячей Zorb.
SIA “NAIVE WOOD” – производство мебели из переработанной старой древесины в минималистичном “индустриальном” и “loft” стиле.
Бизнес-инкубатор помогаем новым участникам в развитии, предлагая различные обучения, консультации с менторами, 50% софинансирование услуг и разработки продукта, а также гранты на приобретение оборудования и сырья.
LIAA Даугавпилсский бизнес-инкубатор приглашает каждого задуматься о реализации своей бизнес-идеи и присоединиться к участникам инкубатора. Более подробную информацию о приеме заявок в бизнес-инкубатор можно найти на домашней странице LIAA.
Daugavpils.lv
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