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Новости Общество | 12 октября 2018 | 19:10

17 октября презентуют новую машину для отсортированного мусора

SIA “AADSO” реализовало проект по улучшению материально-технической базы для сбора отсортированных отходов.

32,39% общих затрат по проекту было покрыто из Фонда Кохезии.
В рамках проекта была приобретена специальная автомашина для сбора отсортированных отходов у домохозяйств и юридических лиц. В ближайшее время на территории самоуправления планируется начать бесплатный сбор отсортированного мусора.

17 октября в 11.00 на площади Виенибас состоится презентация автомашины, во время которой каждый желающий сможет рассмотреть новую технику и получить информацию о системе сбора отсортированных отходов в микрорайонах, а так же узнать ответы на другие интересующие вопросы.

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