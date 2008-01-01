Идет работа над созданием центра альтернативных видов спорта

Новости Спорт | 12 октября 2018 | 19:05

В здании по ул.Стацияс 129 А, принадлежащем самоуправлению, с 1 октября проходят ремонтные работы. Там планируется установить оборудование для создания центра альтернативных видов спорта. Исполнитель - SIA “Argon”, закончить работы планируется до нового года. Сумма договора – 72 500 евро (без НДС). Проекты исполнения работ будут согласованы между установщиками оборудования и ремонтной бригадой, поэтому разные виды работ смогут производиться параллельно.

Создание мультифункционального центра альтернативных видов спорта будет проводиться согласно эскизу и технической спецификации, разработанным SIA “City Playgrounds”. Будет установлено оборудование для четырех зон: зона скейт-парка, зона гимнастики, зона батутов и бассейна с губками, а так же зона для занятия альпинизмом (Bouldering).

Площадь скейт-парка составит 360m2, он будет оборудован в виде монолитной конструкции без стыков и швов, которые могут идти перпендикулярно направлению движения.

Зона гимнастики займет 80 m2. Помимо турников, в ней будут матрасы различной формы и размеров, специально созданные для отработки альтернативных упражнений и трюков.

Батуты и бассейн со специальными губками так же займут по 80 m2. У всех конструкций, высота которых превышает 1 м (если с них можно упасть) будут установлены оградительные перила.

В зоне для занятия альпинизмом часть стены будет создана по принципу Bouldering, не предусматривая страховочные отвесы. Вторая часть стены будет оборудована, согласно требованиям атлетов-альпинистов, при этом на ней будут особенно сложные участки под отрицательным углом. Высота стены будет до 4,5 метров. На полу будет постелен специальный страховочный матрас.

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