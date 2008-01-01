В Латвии — самое теплое в истории наблюдений 12 октября

Новости Латвия | 12 октября 2018 | 18:58

В пятницу во второй половине дня в Лиепае и Вентспилсе температура воздуха достигла +20 градусов — это новый национальный рекорд тепла для 12 сентября, свидетельствуют данные метеонаблюдений.

Теплее всего в пятницу после обеда было в окрестностях Лиепаи, где воздух прогрелся до +21 градуса.

Ранее максимум, зафиксированный в Латвии 12 сентября, составлял +19,9 градуса — в 1955 году.

В остальных регионах воздух сегодня прогрелся до +15... +19 градусов, в том числе до +18 в Риге.

Прогнозы свидетельствуют, что некоторые рекорды тепла будут побиты и в выходные.

LSM



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