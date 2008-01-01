Пятница, 12 октября: тепло, солнечно и без дождя

Новости Латвия | 12 октября 2018 | 18:55

Сегодняшний день будет солнечным и теплым, прогнозируют синоптики.

Облачная погода сохранится только местами на востоке. Утром местами возможен туман.

Ветер слабый, умеренный, с юга. После обеда потеплеет до +14..+19, в Курземе местами до +21.

В Риге в пятницу ожидается ясная и солнечная погода, во второй половине дня воздух прогреется до +18 градусов.

LSM



LSM