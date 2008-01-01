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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
12 октября
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Новости Латвия | 12 октября 2018 | 18:55
Пятница, 12 октября: тепло, солнечно и без дождя
Сегодняшний день будет солнечным и теплым, прогнозируют синоптики.
Облачная погода сохранится только местами на востоке. Утром местами возможен туман.
Ветер слабый, умеренный, с юга. После обеда потеплеет до +14..+19, в Курземе местами до +21.
В Риге в пятницу ожидается ясная и солнечная погода, во второй половине дня воздух прогреется до +18 градусов.
LSM
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