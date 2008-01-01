НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ ДАУГАВПИЛСА

Новости Общество | 10 октября 2018 | 19:08

В Даугавпилсе состоялось традиционное мероприятие, посвященное Дню учителя. В торжественной обстановке награждали лучших учителей, знакомились с новыми коллегами и благодарили опытных педагогов, вышедших на пенсию.

В концертном зале Дома Единства собрались сотрудники учебных учреждений, коллектив Управления образования и руководство городской думы. Мэр Даугавпилса Рихард Эйгим от себя лично и от имени всей думы поблагодарил педагогов за самоотверженность и профессионализм, проявленные в нелегкой и ответственной работе. Вице-мэр Янис Дукшинскис так же выразил глубочайшую признательность учителям и отметил их важную роль и неоценимый вклад в воспитание юного поколения.

«С ощущением семьи в сердце» - именно таким был девиз мероприятия в год столетия Латвии. Многочисленной педагогической семье были представлены 22 новых учителя, для которых нынешний учебный год стал первым в качестве педагога. Не были забыты и бывшие учителя: мероприятие почтило присутствием 57 педагогов на пенсии. Каждому из них были вручены цветы и памятные подарки.

14 педагогов, выдвинутых школами и детсадами, поборолись за звание «Молодой учитель Даугавпилса - 2018». Обладателем главного приза стала воспитатель 27-го детсада Ольга Дмитриева.

Пятерым педагогам польской гимназии им.Ю.Пилсудского были вручены призы Польского консульства.

Кульминацией вечера стало вручения награды «Приз педагогического мастерства - 2018». В пяти номинациях было награждено 25 педагогов. Были отмечены так же обладатели приза Атиса Кронвалдса – педагог Государственной гимназии Ольга Осипова и учитель физики 13-й школы Юрий Костюкевич.

Сплоченная и творческая работа педагогов стала залогом успеха и высоких достижений города в прошедшем учебном году.

Семейную тематику вечера продолжили выступления «Театральной лаборатории» центра «Яуниба», а так же семей Знутиней, Устинсковых и Зачиняевых. А в завершение вечера музыкальный подарок педагогам прозвучал в исполнении гостей – вокальной группы „Latvian Voices”.

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