БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА НУЖДАЕТСЯ В ДОБРОВОЛЬЦАХ

Новости Общество | 10 октября 2018 | 19:04

11-ого ноября в Даугавпилсе на ул. Кандавас, 19 пройдет благотворительная ярмарка.

Уже начиная с 14-ого октября на ул. Варшавас, 45 каждое воскресенье в 11.00 и каждый понедельник в 18.00 будет отбор детской одежды. Чтобы ярмарка прошла успешно, нужны добровольцы, которые эту одежду отберут.

Благотворительную ярмарку организует общество «Fresh Juice» с целю предоставить возможность новым мамочкам поделиться детской одеждой, а также её купить.

Приглашаем принять участие в этой благотворительной акции!

Daugavpils



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