Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
10 октября
Всемирный день психического здоровья
Именины:
Арвис, Арвидс, Друвис / Аристарх, Вениамин, Виктор
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Сегодня вам не стоит подвергать себе перегрузкам, как физическим, так и эмоциональным. Плата за это сомнительное удовольствие может оказаться слишком высокой.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 8 .. 10 C
- Утро
- 9 .. 11 C
- День
- 16 .. 18 C
- Вечер
- 11 .. 13 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1435 ()
|GBP
|0.8768 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|76.3635 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}
2. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}
6. Аэропорт ждет частных инвестиций
7. Автобусы и трамваи {175}
8. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
9. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 10 октября 2018 | 19:04
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА НУЖДАЕТСЯ В ДОБРОВОЛЬЦАХ
11-ого ноября в Даугавпилсе на ул. Кандавас, 19 пройдет благотворительная ярмарка.
Уже начиная с 14-ого октября на ул. Варшавас, 45 каждое воскресенье в 11.00 и каждый понедельник в 18.00 будет отбор детской одежды. Чтобы ярмарка прошла успешно, нужны добровольцы, которые эту одежду отберут.
Благотворительную ярмарку организует общество «Fresh Juice» с целю предоставить возможность новым мамочкам поделиться детской одеждой, а также её купить.
Приглашаем принять участие в этой благотворительной акции!
Daugavpils.lv
Добавить комментарий