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10 октября

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Рассмотрите картину происходящего в целом, и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Между ситуацией на работе и домашними проблемами есть известное сходство, так что, при правильном подходе, вы можете убить двух зайцев сразу.

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Новости Спорт | 10 октября 2018 | 19:03

С 11 ПО 14 ОКТЯБРЯ ДАУГАВПИЛС ПРИНИМАЕТ 350 СПОРТСМЕНОВ ИЗ 30 СТРАН, КОТОРЫЕ ПРИЕХАЛИ В НАШ ГОРОД, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ.

Соревнования пройдут в Даугавпилсском Олимпийском центре (ул.Стадиона 1) и начнутся в четверг, 11 октября, в 10.00. В этот же день в 18.00 состоится торжественная церемония открытия.

Чемпионат мира продлится четыре дня и завершится 14 октября.

График соревнований:

Четверг, 11.10: 10.00 – 19.00 – любители, профессионалы

                                            18.00 – торжественное открытие

Пятница, 12.10: 10.00 – 19.00 - любители, профессионалы

Суббота, 13.10: 10.00 – 15.30 – любители, ветераны, профессионалы

Воскресенье, 14.10: 10.00 – 15.30 – любители, ветераны.

 

Всё это время даугавпилчане и гости города могут приходить в Олимпийский центр и лично следить за ходом соревнований.

Вход – свободный!

 

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