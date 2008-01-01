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Рассмотрите картину происходящего в целом, и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Между ситуацией на работе и домашними проблемами есть известное сходство, так что, при правильном подходе, вы можете убить двух зайцев сразу.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 10 октября 2018 | 19:03
С 11 ПО 14 ОКТЯБРЯ ДАУГАВПИЛС ПРИНИМАЕТ 350 СПОРТСМЕНОВ ИЗ 30 СТРАН, КОТОРЫЕ ПРИЕХАЛИ В НАШ ГОРОД, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ.
Соревнования пройдут в Даугавпилсском Олимпийском центре (ул.Стадиона 1) и начнутся в четверг, 11 октября, в 10.00. В этот же день в 18.00 состоится торжественная церемония открытия.
Чемпионат мира продлится четыре дня и завершится 14 октября.
График соревнований:
Четверг, 11.10: 10.00 – 19.00 – любители, профессионалы
18.00 – торжественное открытие
Пятница, 12.10: 10.00 – 19.00 - любители, профессионалы
Суббота, 13.10: 10.00 – 15.30 – любители, ветераны, профессионалы
Воскресенье, 14.10: 10.00 – 15.30 – любители, ветераны.
Всё это время даугавпилчане и гости города могут приходить в Олимпийский центр и лично следить за ходом соревнований.
Вход – свободный!
Отдел общественных отношений и маркетинга
Daugavpils.lv
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