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Новости Латвия | 10 октября 2018 | 18:59
Некоторые по ошибке получили письмо о подаче декларации самозанятого лица — СГД
Служба госдоходов (СГД) по ошибке разослала сообщения о подаче декларации самозанятого лица тем, кому документ подавать не надо, за что приносит извинения, сообщает Латвийское радио-4.
«Надо сказать, что это сообщение было предназначено для физических лиц, которые зарегистрировали хозяйственную деятельность. Остальным налогоплательщикам это сообщение было отправлено по ошибке работника.
В связи с этим хотелось бы обратить внимание на следующее: тем, у кого не зарегистрирована хозяйственная деятельность, не надо совершать какие-то действия или отвечать на это электронное письмо, поскольку оно было отправлено по ошибке.
Однако налогоплательщикам-физическим лицам, у которых зарегистрирована хозяйственная деятельность, надо принять к сведению это сообщение и оценить свою ситуацию, не надо ли им подать декларацию самозанятого лица. Извиняемся перед всеми, кому по ошибке отправили сообщение», — заявила представитель СГД Даце Кирсе-Кирша.
LSM
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