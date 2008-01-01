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Новости Латвия | 10 октября 2018 | 18:57

Детям реэмигрантов по возвращении в Латвию тяжело интегрироваться в культуру

Семьи, вернувшиеся в Латвию из других стран, сталкиваются с тем, что их детям тяжело интегрироваться в систему образования. Чтобы им помочь, была создана государственная школа дистанционного обучения, выделено финансирование на дополнительные занятия в первые годы после возвращения. Однако этого не хватает, сообщает Latvijas radio.

Исследования показывают, что дети испытывают трудности в школе около года. Чаще всего это происходит в больших рижских школах. В маленьких учебных заведениях за пределами столицы интеграция проходит лучше. Кроме того, важна вовлеченность родителей и сотрудничество с учителями.

При этом знание языка — не определяющий фактор в том, как ребенок чувствует себя в школе и справляется с учебной программой. Представитель Объединения латышей Европы Айра Приедите говорит, что трудности с латышским языком быстро преодолеваются, а вот интегрироваться в культуру тяжелее, это просит больше времени.

Существует муниципальная и государственная поддержка для детей, которым нужна дополнительная помощь в языковом вопросе. Ее могут оказывать вплоть до трех лет. Центр госязыка (ЦГЯ) также предлагает курсы для учителей, где рассказывают как работать с детьми реэмигрантов. Реальную помощь семьям, желающим вернуться в Латвию, оказывает и школа дистанционного обучения, рассказывает ее представительница Санта Казака.

Чтобы лучше понять ситуацию, программы, сложности, с которыми сталкиваются семьи после возвращения в Латвию, стоит ознакомиться с опытом других людей. Представительница ЦГЯ Эрика Пичукане советует взрослым пообщаться с теми, кто уже прошел весь путь.

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