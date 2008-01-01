Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
10 октября
Всемирный день психического здоровья
Именины:
Арвис, Арвидс, Друвис / Аристарх, Вениамин, Виктор
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Сегодня наиболее удачной будет деятельность скооперированная. Будьте аккуратны с чужими секретами, если вы чего-то не знаете, то и интересоваться не стоит, потом проблем не оберешься.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 8 .. 10 C
- Утро
- 9 .. 11 C
- День
- 16 .. 18 C
- Вечер
- 11 .. 13 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1435 ()
|GBP
|0.8768 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|76.3635 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}
2. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}
6. Аэропорт ждет частных инвестиций
7. Автобусы и трамваи {175}
8. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
9. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 10 октября 2018 | 18:57
Детям реэмигрантов по возвращении в Латвию тяжело интегрироваться в культуру
Семьи, вернувшиеся в Латвию из других стран, сталкиваются с тем, что их детям тяжело интегрироваться в систему образования. Чтобы им помочь, была создана государственная школа дистанционного обучения, выделено финансирование на дополнительные занятия в первые годы после возвращения. Однако этого не хватает, сообщает Latvijas radio.
Исследования показывают, что дети испытывают трудности в школе около года. Чаще всего это происходит в больших рижских школах. В маленьких учебных заведениях за пределами столицы интеграция проходит лучше. Кроме того, важна вовлеченность родителей и сотрудничество с учителями.
При этом знание языка — не определяющий фактор в том, как ребенок чувствует себя в школе и справляется с учебной программой. Представитель Объединения латышей Европы Айра Приедите говорит, что трудности с латышским языком быстро преодолеваются, а вот интегрироваться в культуру тяжелее, это просит больше времени.
Существует муниципальная и государственная поддержка для детей, которым нужна дополнительная помощь в языковом вопросе. Ее могут оказывать вплоть до трех лет. Центр госязыка (ЦГЯ) также предлагает курсы для учителей, где рассказывают как работать с детьми реэмигрантов. Реальную помощь семьям, желающим вернуться в Латвию, оказывает и школа дистанционного обучения, рассказывает ее представительница Санта Казака.
Чтобы лучше понять ситуацию, программы, сложности, с которыми сталкиваются семьи после возвращения в Латвию, стоит ознакомиться с опытом других людей. Представительница ЦГЯ Эрика Пичукане советует взрослым пообщаться с теми, кто уже прошел весь путь.
LSM
Добавить комментарий