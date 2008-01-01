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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
10 октября
Всемирный день психического здоровья
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Рассмотрите картину происходящего в целом, и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Между ситуацией на работе и домашними проблемами есть известное сходство, так что, при правильном подходе, вы можете убить двух зайцев сразу.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 10 октября 2018 | 18:55
Среда, 10 октября: тепло, но не сухо
В среду небо над Латвией будет пасмурным, а местами – особенно в Видземе – возможны моросящие дожди, прогнозируют синоптики.
Ветер будет умеренным, но на побережье его порывы могут достигать 15 метров в секунду.
Днем потеплеет до +12..+17 градусов, а теплее всего будет в южной части страны.
В Риге в среду осадков не прогнозируется. Днем воздух в столице прогреется до +16 градусов.
LSM
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