Среда, 10 октября: тепло, но не сухо

Новости Латвия | 10 октября 2018 | 18:55

В среду небо над Латвией будет пасмурным, а местами – особенно в Видземе – возможны моросящие дожди, прогнозируют синоптики.

Ветер будет умеренным, но на побережье его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Днем потеплеет до +12..+17 градусов, а теплее всего будет в южной части страны.

В Риге в среду осадков не прогнозируется. Днем воздух в столице прогреется до +16 градусов.

LSM



LSM