Налог на недвижимость значительно вырастет на недвижимость без жильцов

Новости Общество | 9 октября 2018 | 20:53

Начиная с 1 января будущего года, в Даугавпилсе вступят в силу новые ставки налога на недвижимость. Цель изменений – упорядочить городскую среду и мотивировать даугавпилчан декларировать фактическое место жительства.

Самые большие изменения затронут ту недвижимую собственность, на которой не задекларирован ни один житель. С 1 января налог на недвижимость для такой собственности возрастёт в 7,5 раз и составит 1,5% от кадастровой стоимости. На сегодняшний момент в Даугавпилсе более 4 500 квартир и примерно 2 500 домов, в том числе дач, площадь которых превышает 40 кв.м., попадают под эти изменения.

До 1,5% от кадастровой стоимости налог возрастёт и для тех объектов, для которых закончилось действие разрешения на строительство. Чтобы не платить повышенную ставку налога необходимо будет либо продлить это разрешение, либо сдать объект в эксплуатацию.

До 3% от кадастровой стоимости налог возрастёт для собственников деградированных строений, участков и развалин.

Для всех остальных собственников в начислении налога на недвижимость ничего не изменится. Он как и прежде составит от 0,2% до 0,6% от кадастровой стоимости недвижимости. Полную информацию о применении налога на недвижимость можно найти на сайте www.likumi.lv.

Все вопросы можно задать по телефонам 654 04369, 65404390, 65404386, 65404339, 65404336 или лично в Отделе администрирования налога на недвижимость по адресу К. Валдемара, 1.

Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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