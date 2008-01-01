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Новости Спорт | 9 октября 2018 | 20:51
В Даугавпилсе прошла первая "Битва лучников"
6 октября в Парке Дубровина в рамках VII МУЗЫКАЛЬНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННЫОГО ФЕСТИВАЛЯ Даугавпилса ReStArt 2018 состоялась «БИТВА ЛУЧНИКОВ».
Организаторы игры молодежный отдел Даугавпилсской городской думы с Центром инновационного образования «DINO» и организацией «D-pro DJ’s»
«БИТВА ЛУЧНИКОВ» состоялась между 10 командами. В финале участвовали команда «Лидеры из Шервуда» и «Фантазеры». В результате финальной битвы первое место заняла команда «Лидеры из Шервуда». В битвах удачно выступили команды VMK “Robeža” и “Adelis”, которые проиграли только чемпионам.
Во время командных соревнований состоялся турнир между лучниками. За титул чемпиона билось 25 участников. В течение трех минут лучники соревновались на тех же условиях, что и команды. В финале встретились Артур Вилманис (команда VMK “Robeža”) и Антон Глушков (команда «Лидеры из Шервуда»). Титул сильнейшего лучника завоевал Антон Глушков.
Daugavpils.lv
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