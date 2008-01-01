Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

9 октября

Всемирный день почты. Международная неделя письма

Именины:
Элга, Элгарс, Хелга / Гедеон, Ефрем, Иван, Хира

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодня глас рассудка заглушит голос вашего сердца. Будьте готовы жить с последствиями того, что вы наделаете, следуя его советам.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
7 .. 9 C
Утро
8 .. 10 C
День
13 .. 15 C
Вечер
9 .. 11 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}

2. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

5. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}

6. Аэропорт ждет частных инвестиций

7. Автобусы и трамваи {175}

8. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}

9. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}

10. Выборы в 13 Сейм уже на этой неделе

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Спорт | 9 октября 2018 | 20:51

В Даугавпилсе прошла первая "Битва лучников"

6 октября в Парке Дубровина в рамках VII МУЗЫКАЛЬНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННЫОГО ФЕСТИВАЛЯ Даугавпилса ReStArt 2018 состоялась «БИТВА ЛУЧНИКОВ».

Организаторы игры молодежный отдел Даугавпилсской городской думы с Центром инновационного образования «DINO» и организацией «D-pro DJ’s»

«БИТВА ЛУЧНИКОВ» состоялась между 10 командами. В финале участвовали команда «Лидеры из Шервуда» и «Фантазеры». В результате финальной битвы первое место заняла команда «Лидеры из Шервуда». В битвах удачно выступили команды VMK “Robeža” и “Adelis”, которые проиграли только чемпионам.

Во время командных соревнований состоялся турнир между лучниками. За титул чемпиона билось 25 участников. В течение трех минут лучники соревновались на тех же условиях, что и команды. В финале встретились Артур Вилманис (команда VMK “Robeža”) и Антон Глушков (команда «Лидеры из Шервуда»). Титул сильнейшего лучника завоевал Антон Глушков.

Daugavpils
 

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 