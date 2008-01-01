Избран четвертый состав Даугавпилсской молодежной думы

Новости Общество | 9 октября 2018 | 20:46

20-ого сентября в конференц-зале Даугавпилсской городской думы состоялись выборы в правление молодежной думы.

На целый год на должность президента по итогам голосования была избрана Анастасия Гавриленко.

«Меня зовут Анастасия Гавриленко и я ученица Даугавпилсской Центральной средней школы. Я активная, трудолюбивая, ответственная, также я заинтересована в жизни своего города. Я люблю город Даугавпилс и знаю, что судьба города в наших руках. У меня есть опыт управления, уже в девятом классе я была президентом школьного парламента. Сейчас я хочу изменить не только жизнь своей школы, но и развивать весь город,потому что я знаю, что у меня хватает сил и есть желание.»

На должность вице-президента был избран Сергей Соколов.

«Меня зовут Сергей Соколов и я учусь в Даугавпилсской Центральной средней школе. Я представитель школьного парламента своей школы и активно участвую в жизни школы и своего класса. Мне кажется, что работа вице-президента не легче чем работа президента, именно поэтому я хочу получить это место. Я хочу помочь, а также мотивировать представителей молодежной думы и, конечно, развивать жизнь города в разных областях. Я надеюсь, что у меня всё получится и я обещаю, что приложу много усилий для реализации новых идей.»

Другие должности правления молодежной думы будут занимать:

Секретарь-протоколист – Регина Вингре.

«Меня зовут Регина Вингре и я ученица Даугавпилсской Центральной средней школы. Я активная, ответственная, отзывчивая и умею работать с людьми. У меня уже есть небольшой опыт работы в школьном парламенте, также я была волонтёром на разных мероприятиях. Именно поэтому я должна быть секретарем, чтобы вся документация была в порядке и электронная почта всегда была проверена.»

Координатор по делам связи с общественностью – Снежана Скудра.

«Меня зовут Снежана Скудра и я ученица 12-ого класса Даугавпилсской государственной гимназии. Уже начиная с первого класса активно участвую в мероприятиях и конкурсах, также в творческих колективах. Есть опыт с начальной школы – была участницей школьного парламента. Годы идут, интересы меняются. Теперь интересуюсь работой волонтёров, которой пытаюсь уделить время. Не забываю также и про имя школы и пою в смешаном хоре «DVEIŅUVA».»

В наши дни приоритетом молодежы являются гаджеты, они коммуницируют в чатах, одним словом они живут в виртуальном мире. Часто можно встретить детей и молодежь, которые курят и употребляют алкоголь. Я против этого! Очень скучаю по тем временам, когда мы с друзьями в детстве проводили время бегая, играя в игры. Хотелось бы, что бы современные дети тоже так росли.

Моя цель – сделать всё возможное, что позволит нашей молодежи вести здоровый образ жизни, увидеть хорошое не только в алкоголе и в сигаретах, позволить молодежи воплотить свои желания в реальность. Поэтому я считаю, что я хороший кандидат на место координатора общественных отношений молодежной думы.

Координатор по делам культуры – Каролина Василевска.

«Меня зовут Каролина Василевска и я ученица 12-ого класса Свентской средней школы. Я всегда была очень активная, особенно в своей школе и в крае. В школе я уже второй год являюсь президентом школьного парламента.

Я участвовала во многих волостных концертах, в спортивных мероприятиях, а также я уже 3 года активно участвую в волонтёрской работе. Я очень активная и не могу сидеть на месте, умею и с удовольствием работаю с людьми.

Я очень счастлива, что я познакомилась с активной молодежью Даугавпилсского края, и, что у меня есть щанс помочь развивать жизнь нашего края и его молодежи, делая ее интересной и активной.»

Координатор по делам спорта и здоровья – Тимур Бораненко.

«Меня зовут Тимур Бораненко и я учусь в Даугавпилсской Центральной средней школе. Я хочу быть спортивным координатором, потому что заинтересован в спорте и в развитие спортивных мероприятиях в Даугавпилсе. Спорт важен для меня и он стоит на первом месте. Ещё про себя могу сказать, что я спокойный, трудолюбивый и открытый человек. Я буду стараться улучшить качество и разнобразие спортивных мероприятий.»

Координатор по делам образования – Никита Кузмин.

«Меня зовут Никита Кузмин. Как основную цель я выдвинул информирование молодежи о наличии неформального образования и образования по интересам в самоуправлении Даугавпилса.

Чтобы заинтересовать молодежь и проинформировать их о возможностях молодежного центра неформального образования, моя задача: организовать тематические семинары для представителей школьного самоуправления про значение неформального образования и возможностях в Даугавпилсе, а также экскурсии в молодежный центр неформального образования.

Приоритетом своей работы я считаю привлечение учеников в добровольческую деятельность и в благотворительных акциях. Нужно добиться, чтобы школы в сотрудничестве с Департаментом молодёжи и/или Даугавпилсской школьной управой участвовали в организации и реализации какой-нибудь благотворительной поездки. Волонтёрство и благовторительность могли бы стать отличным подарком для столетия Латвии.»

Координатор по вопросам развития и сотрудничества – Никита Алексеев.

Поздравляем новоизбранное правление Даугавпилсской молодежной думы!

Информацию подготовила:

Координатор по делам связи с общественностью

Снежана Скудра

Daugavpils



Daugavpils.lv