Всемирный день архитектуры отпраздновали в Даугавпилсе

Новости Общество | 9 октября 2018 | 20:37

Каждый год в начале октября празднуют Всемирный день архитектуры. В этом году архитекторы со всей Латвии встретились в Даугавпилсе, чтобы обсудить актуальные вопросы отрасли и познакомиться с интересными архитектурными объектами и проектами региона.

Встреча началась в центре Ротко. В фойе можно было ознакомиться с проектами, заявленными на соискание латвийского Приза года в области архитектуры, а в конференц-зале состоялось торжественное открытие, во время которого гостей приветствовали вице-мэр Даугавпилса Янис Дукшинский и президент Латвийского союза архитекторов Юрис Пога. За приветственными речами последовали лекции, лейт-мотивом которых стала тема Дней архитектуры этого года – культурный ландшафт. Эта тема очень тесно связана с Даугавпилсом, так как именно проект по регенерации нашей крепости в этом году получил высокую награду Европейского Совета – «Европейский приз за ландшафт». Тем не менее, как отметил вице-мэр Даугавпилса Янис Дукшинскис, это – отнюдь не единственный объект, которым может гордиться наш город.

Одна из лекций была посвящена застройке комплекса «Saules skola» в историческом центре Даугавпилса. Директор школы, архитектор Ингуна Кокина рассказала о длинном пути, который был пройден с момента, когда зародилась идея о присоединении территориии бывшего «Дайльраде» к школе «Саулес» и создании комплекса, до наших дней, когда проект успешно реализовывается и уже совсем скоро в одном квартале будет располагаться учебный корпус, детская художественная школа и студенческое общежитие.

После обеда гости со всей Латвии посетили школу «Саулес», где могли воочию наблюдать за реализацией проекта. Затем архитекторы отправились в Науенскую волость, где посетили реставрированную смотровую вышку в Васаргелишки и староверское подворье в деревне Слутишки.

Сюжет подготовлен отделом Общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils



Daugavpils.lv