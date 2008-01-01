Дело полицейского, скрывшегося с места аварии, ушло в прокуратуру

Новости Происшествия | 9 октября 2018 | 20:29

Пресс-фото Пресс-фото

Бюро внутренней безопасности направило в прокуратуру материалы уголовного дела против сотрудника Латгальского региона Госполиции, скрывшегося с места совершенной им аварии, в которой пострадал ребенок.

По данным Бюро внутренней безопасности, сотрудник полиции, находясь за рулем, стал виновником аварии. В ДТП пострадал малолетний ребенок, получивший повреждения средней тяжести. Виновник аварии скрылся с места происшествия.

На момент аварии полицейский не находился при исполнении должностных обязанностей и управлял личным автомобилем.

Теперь против него будет начато уголовное преследование в связи с нарушением правил дорожного движения и покиданием места происшествия.

В Бюро внутренней безопасности отмечают, что ни одно лицо нельзя звать виновным, пока его не будет доказана в установленном законом порядке.

LSM