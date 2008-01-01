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Сегодня вы и сами не сможете понять мотивов собственных действий до тех пор, пока не начнете объяснять их кому-то другому. Стоит поискать собеседника, ведь не гоже целый день мучаться раздумьями типа: "что это я, собственно, делаю?".
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 9 октября 2018 | 20:29
Дело полицейского, скрывшегося с места аварии, ушло в прокуратуру
Бюро внутренней безопасности направило в прокуратуру материалы уголовного дела против сотрудника Латгальского региона Госполиции, скрывшегося с места совершенной им аварии, в которой пострадал ребенок.
По данным Бюро внутренней безопасности, сотрудник полиции, находясь за рулем, стал виновником аварии. В ДТП пострадал малолетний ребенок, получивший повреждения средней тяжести. Виновник аварии скрылся с места происшествия.
На момент аварии полицейский не находился при исполнении должностных обязанностей и управлял личным автомобилем.
Теперь против него будет начато уголовное преследование в связи с нарушением правил дорожного движения и покиданием места происшествия.
В Бюро внутренней безопасности отмечают, что ни одно лицо нельзя звать виновным, пока его не будет доказана в установленном законом порядке.
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