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Новости Происшествия | 9 октября 2018 | 20:29

Дело полицейского, скрывшегося с места аварии, ушло в прокуратуру

Пресс-фото

Бюро внутренней безопасности направило в прокуратуру материалы уголовного дела против сотрудника Латгальского региона Госполиции, скрывшегося с места совершенной им аварии, в которой пострадал ребенок.

По данным Бюро внутренней безопасности, сотрудник полиции, находясь за рулем, стал виновником аварии. В ДТП пострадал малолетний ребенок, получивший повреждения средней тяжести. Виновник аварии скрылся с места происшествия.

На момент аварии полицейский не находился при исполнении должностных обязанностей и управлял личным автомобилем.

Теперь против него будет начато уголовное преследование в связи с нарушением правил дорожного движения и покиданием места происшествия.

В Бюро внутренней безопасности отмечают, что ни одно лицо нельзя звать виновным, пока его не будет доказана в установленном законом порядке.

LSM

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