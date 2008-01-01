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Новости Общество | 9 октября 2018 | 20:26
В Латгале строят автобусную остановку за 100 тыс евро
Откликнувшись на просьбу жителей Лаздукалнской волости Ругайского края, предприятие Latvijas Valsts ceļi на трассе Резекне — Гулбене начало строить новую автобусную остановку. Траты — значительно выше 100 тыс евро, что компания объясняет заботой о безопасности людей. У жителей другого региона — вопросы к ремонту остановок, сообщает Latvijas Radio.
На шоссе Резекне — Гулбене близ Озолнес будет по одной остановке по обе стороны дороги. Проектирование стоило 14 тыс евро, а строительство — более 100 тыс
Анна Кононова, представитель предприятия, признала: это недешево, однако строителей найти непросто.
«Достаточно высокая разрешенная максимальная скорость — 90 км/ч. Это значит, что из соображений безопасности там просто нельзя поставить скамейку и врыть столб. Объявлен тендер. К сожалению, в этом году к маленьким объектам у строителей нет большого интереса. Вместе с тем цены на небольшие проекты, к сожалению, выросли, и иногда в несколько раз превышают суммы, которые запланированы на эти работы», — отметила она.
Если Латгале может гордиться дорогой автобусной остановкой, в Брунской волости в Земгале жителям не нравится, как остановки ремонтируют. «Подумайте — автобусные остановки делают такими большими, чтобы 50 человек могли стоять и ждать автобуса. Но у там там две дамы в неделю стоят. Но на каждую такую остановку почти 2 тыс евро списаны. Кому такие глупости нужны?» — недоумевает местная жительница Ивета Лекуне.
Кононова отметил: нельзя было какую-то из 14 остановок отремонтировать, какую-то ликвидировать, еще какую-то сократить. «Это один из редких случаев, когда мы получаем упреки в том, что остановка отремонтирована. Обычно ежедневно люди звонят и пишут, что остановки не отремонтированы», — отметила она.
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