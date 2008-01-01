Осень готовит погодные сюрпризы – тепло возвращается

Новости Латвия | 9 октября 2018 | 20:19

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Похоже, температурные рекорды будут побиты и в октябре, причем начиная уже с четверга, 11 октября. И так будет несколько дней подряд, сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь». Пока даже трудно предположить, когда могут настать заморозки или пойти снег, признают синоптики.

Максимумы предыдущих лет в это время составляют 18-21 градус. Но в этом году температура воздуха может быть даже немного выше, заявил в интервью Latvijas Radio метеоролог Том Брицис. В предыдущие годы схожая погода стояла в 2001 году, когда термометры несколько дней подряд показывали 19-20 градусов. И подобное происходит лишь раз в 20- 50- лет, а то и реже. Вопрос: как долго продержится это тепло, пару дней, до конца недели или дольше?

«Пока достаточно уверенно можно сказать, что это будет до 16-18 октября. До середины следующей недели – это достаточно стабильно, пока сохранится этот антициклон.

Что дальше? Уверен, холоднее и дождливее сразу не станет. Конечно, затем температура понизится. Но пока нет повода говорить, что это снижение будет стремительным. Обычно во второй части октября в северной части Латвии появляется первый тонкий снежный покров. Но сегодняшние прогнозы такого не показывают. Так что теплый период затянется. И октябрь станет шестым подряд месяцем этого года, когда среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы».

В то же время продолжаются резкие температурные перепады: по ночам – холодно, максимум до +10. Такие контрасты, по словам Брициса, не новость. Порой даже летом бывает так, что днем +25, а ночью всего +10, и это тоже нормальная разница. Более резкие контрасты у нас в Латвии наблюдаются весной. И это естественно: при продолжительности ночи в 13 часов воздух сильно остывает.

Что касается приближения зимы и того, когда жители Латвии могут ожидать первого серьезного мороза и снегопада, то сейчас таких прогнозов нет, говорит Брицис.

«Ни одного прогноза, который с уверенностью обещает морозы. Предположу, что этого следует ожидать в ноябре. Когда обычно по ночам столбики термометров падают как минимум до минус пяти. Но сказать, когда именно это будет, сейчас просто невозможно», - резюмирует он.

По данным метеоцентра, на этой неделе воздух после полудня будет прогреваться до +14..+18 градусов. Во второй половине недели местами будут все +20. Национальный рекорд на 11 и 12 октября составляет +19,5 и +19,9 градуса соответственно.

LSM