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Новости Происшествия | 9 октября 2018 | 20:16

В автоаварии погибла женщина

Пресс-фото

На автодороге Екабпилс-Резекне-Лудза возле населенного пункта Субинайте в Сакстагалской волости произошла авария с участием бензовоза и легкового автомобиля, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi.

В результате аварии погиб один человек, а бензовоз загорелся.

Как сообщила представитель Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова, в аварии участвовали бензовоз и легковой автомобиль Chrysler. В результате столкновения погибла пассажирка легковой автомашины 1948 г. рожд., а оба водителя - мужчины 1994 и 1954 г. рожд. - доставлены в больницу.

На месте происшествия возникла утечка топлива, движение транспорта перекрыто.

LSM

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