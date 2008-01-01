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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 9 октября 2018 | 20:16
В автоаварии погибла женщина
На автодороге Екабпилс-Резекне-Лудза возле населенного пункта Субинайте в Сакстагалской волости произошла авария с участием бензовоза и легкового автомобиля, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi.
В результате аварии погиб один человек, а бензовоз загорелся.
Как сообщила представитель Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова, в аварии участвовали бензовоз и легковой автомобиль Chrysler. В результате столкновения погибла пассажирка легковой автомашины 1948 г. рожд., а оба водителя - мужчины 1994 и 1954 г. рожд. - доставлены в больницу.
На месте происшествия возникла утечка топлива, движение транспорта перекрыто.
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