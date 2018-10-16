Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 8 октября 2018 | 22:50

На 8 октября 2018 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автоэлектрик;

- агенты по реализации;

- аналитик вычислений / баз данных;

- бетонщики;

- бригадир (в области строительства);

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- грузчики;

- дамский парикмахер;

- директор спортивной школы (Илуксте);

- дорожный мастер;

- дорожный рабочий;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- жестянщики;

- журналист;

- забойщик крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- инвентаризатор леса;

- инженер автотранспорта;

- инженер дорожного строительства;

- инженер-программист;

- инженер-строитель;

- инженер-строитель систем тепло- , газо- и водоснабжения;

- инженеры-проектировщики;

- инженеры систем охраны;

- инженеры-технологи;

- интервьюер;

- каменщики;

- кладовщики;

- комплектовщик (работа в Риге);

- контролёр (швейное производство);

- коптильщик мяса (Червонка, Вецсалиена);

- коптильщик рыбы (работа в р.Краславы);

- корреспондент;

- кровельщики;

- кулинар;

- маляры;

- маркировщики изделий;

- массажист (работа в Калкунах);

- мастер (в области электротехники);

- мастера (швейное производство);

- медсестра;

- менеджер проектов информационных технологий;

- механик в цех;

- механики швейного производства;

- мойщики оборудования;

- монтажник строительных конструкций;

- монтажники строительных металлоконструкций;

- монтажники труб;

- монтёр телекоммуникационного оборудования;

- монтёры по сборке кабеля;

- монтёры слаботочных систем;

- мясник (работа в Германии);

- наладчик деревообрабатывающего оборудования;

- начальник отдела информационных технологий;

- начальник почтового отделения;

- оператор деревообрабатывающего станка;

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор производства пиломатериалов;

- оператор реактора химического производства (работа в Риге);

- оператор фрезерного станка;

- оператор холодильного оборудования;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочники;

- официанты;

- охранники;

- плиточник;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник врача (фельдшер) (Mедуми);

- помощник дорожного мастера;

- помощник кондитера;

- помощники повара;

- помощники руководителей строительных работ;

- почтальон (Илуксте);

- преподаватель английского языка;

- преподаватель латышского языка;

- программист базы данных;

- продавец рынка;

- продавцы-консультанты;

- продавцы розничной торговли;

- работники в лес;

- работники на фермы;

- работники склада;

- рекламный агент;

- ремонтные рабочие;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители проектов;

- руководители структурных подразделений (машиностроение/металлообработка);

- руководитель/ монитор-консультант;

- руководители строительных работ;

- сантехники;

- сборщик металлических изделий;

- сборщики трубопроводов;

- сварщики;

- сиделка/ опекун (работа в Калупе);

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесари металлоконструкций;

- слесари-ремонтники;

- слесарь подвижного состава;

- сметчик;

- советник руководителя;

- социальные опекуны;

- социальный реабилитолог (работа в Калупе);

- специалист-логистик;

- специалист по маникюру;

- специалист по холодильной технике;

- специалисты по продажам;

- старший консультант;

- столяр (работа в Вентспилсе);

- столяр–мебельщик;

- строители;

- строительные рабочие;

- текстовый редактор;

- техник инженерных коммуникаций;

- техник информатики / электроники;

- технологи;

- токари;

- транспортный диспетчер;

- уборщик;

- учитель естествознания;

- учитель литературы (работа в средней школе Салиены);

- учитель физики (работа в средней школе Салиены);

- учителя дошкольного образования;

- учителя латышского языка;

- учителя математики/ информатики

- финансовый аналитик;

- фрезеровщик;

- швеи;

- шлифовщик;

- штукатуры;

- экономист;

- экскаваторщик;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электрослесари;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873.

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484368; 25714617.

Государственное агентство занятости приглашает безработных

в октябре 2018 года посетить компьютерные курсы:

 Курс - Э-коммерция и Интернета маркетинг (16.10.2018. - 19.10.2018.) – 4 дня

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет;

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.101, тел. 26608863 или к своему агенту.



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