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Новости Общество | 8 октября 2018 | 22:16

LAVKA 100 приглашает на финальный разговор

Свобода, которая объединяет и вдохновляет - так можно описать тематику мероприятия LAVKA 100, которое состоится уже 12 октября в 18.00, в Даугавпилсской крепости, ул. Николая 9 (художественная галерея «Белая лошадь»).

Ещё никогда на мероприятии LAVKA не было такого количества спикеров и представителей других стран. В этот раз, сидя на лавочке, о своих творческих достижениях и идеях расскажут:
• Георгий Заборский и Сергей Щемелев (Минск) - руководители культурного хаба Ок16. Oктябрьская 16 это реновированое здание бывшего завода, которое переделали в место встречи для художников, где реализуются самые разные культурные проекты - театральные представления, концерты, выставки, дискуссии, перформансы и т.д.
• Левон Халатрян (Беларусь) - руководитель РуинБара
• Лера Хрипач - руководитель танцевальной студии и одна из участниц летней художественной резиденции Summerspace (Минск).
• Илона Кангизер - Руководительница музея Счастья (Индра).

В свою очередь в заключении мероприятия посетителей LAVKA 100 ждет необычный перформативный афтерпати - музыкальный сюрприз - Jаm Session, музыкальные импровизации, в которых примут участие группы Folk Vibes (Вильнюс), Abarass и BlackUnicorn (Латвия) и Cactus (участники шоу Х Фактор). Потому что мы уверены, что музыка и искусство объединяет.

Язык мероприятия: латышский, русский, английский, польский. Во время мероприятия будет проводиться видео и фотосъемка.
Мероприятие LAVKA 100 поддерживают Сенат Польши и Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.

LAVKA- цикл разговоров на лавочке посвященный разным темам, о которых в неформальной обстановке приглашенные гости делятся своим опытом.
 

LAVKA

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