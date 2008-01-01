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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Всякий ребенок нуждается в признании, ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен. Это касается и того дитяти, который живет внутри вас самого.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 8 октября 2018 | 22:00
Большой осенний слёт коллекционеров в Даугавпилсе
Даугавпилсское отделение Латвийского общества Филателистов, приглашает всех любителей филателии, бонистики, нумизматики и смежных направлений на большой осенний слет коллекционеров, который пройдет 28 октября с 9:00 до 12:00, в помещении филиала РТУ (Smilšu iela 90) Даугавпилс. Приглашаем всех интересующихся. Вход посетителям свободный!
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