Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

8 октября

Именины:
Айна, Анете / Герман, Евгений, Лаура

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Сегодня эгоистические настроения пользы вам не принесут. Для себя вы вряд ли сможете что-то сделать, однако, помогая кому-то другому автоматически заручитесь его поддержкой в будущем, что, согласитесь, нелишне.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
5 .. 7 C
Утро
4 .. 6 C
День
10 .. 12 C
Вечер
6 .. 8 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}

2. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}

5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

6. Выборы в 13 Сейм уже на этой неделе

7. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}

8. Аэропорт ждет частных инвестиций

9. Автобусы и трамваи {175}

10. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 8 октября 2018 | 21:15

В середине октября ожидается бабье лето и рекорды тепла

Publicitātes foto

В последующие дни в Латвии усилится влияние антициклона, и температура воздуха в отдельные дни поднимется до рекордных отметок, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и "Global Forecast System", сообщает ЛЕТА.

Первый рекорд тепла в этом месяце был зарегистрирован в день выборов 6 октября, когда термометры в Мерсрагсе показывали +18,8 градуса. В воскресенье Латвию пересек холодный атмосферный фронт, поэтому в понедельник утром во многих регионах было достаточно прохладно.

С юго-запада к Латвии приближается теплый фронт, поэтому уже во вторник температура поднимется до +11..+16 градусов, а в последующие дни на солнце местами ожидается до +16..+21 градуса.

Минимальная температура воздуха в ночные и утренние часы не превысит +4..+9 градусов.

По прогнозам синоптиков, антициклон в Латвии сохранится и на следующей неделе, когда также не ожидается значительных осадков, а температура воздуха будет выше нормы.

LETA

Добавить комментарий

 