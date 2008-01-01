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Новости Латвия | 8 октября 2018 | 21:15
В середине октября ожидается бабье лето и рекорды тепла
В последующие дни в Латвии усилится влияние антициклона, и температура воздуха в отдельные дни поднимется до рекордных отметок, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и "Global Forecast System", сообщает ЛЕТА.
Первый рекорд тепла в этом месяце был зарегистрирован в день выборов 6 октября, когда термометры в Мерсрагсе показывали +18,8 градуса. В воскресенье Латвию пересек холодный атмосферный фронт, поэтому в понедельник утром во многих регионах было достаточно прохладно.
С юго-запада к Латвии приближается теплый фронт, поэтому уже во вторник температура поднимется до +11..+16 градусов, а в последующие дни на солнце местами ожидается до +16..+21 градуса.
Минимальная температура воздуха в ночные и утренние часы не превысит +4..+9 градусов.
По прогнозам синоптиков, антициклон в Латвии сохранится и на следующей неделе, когда также не ожидается значительных осадков, а температура воздуха будет выше нормы.
LETA
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