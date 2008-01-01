Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
8 октября
Именины:
Айна, Анете / Герман, Евгений, Лаура
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Спорить сегодня будет бесполезно, самым лучшим решением будет уступить. Пытаясь отстоять свою позицию, вы лишь потеряете время и истратите массу нервной энергии.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 5 .. 7 C
- Утро
- 4 .. 6 C
- День
- 10 .. 12 C
- Вечер
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1506 ()
|GBP
|0.8816 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|76.6706 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}
2. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}
5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
6. Выборы в 13 Сейм уже на этой неделе
7. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
8. Аэропорт ждет частных инвестиций
9. Автобусы и трамваи {175}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 8 октября 2018 | 21:11
Потребительские цены в сентябре выросли на 0,6%
В Латвии в сентябре по сравнению с августом потребительские цены выросли на 0,6%, а годовая инфляция составила в сентябре 3,2%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления, сообщает ЛЕТА.
Уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами вырос в сентябре на 2,4%.
В сентябре по сравнению с августом цены на товары выросли на 1%, цены на услуги уменьшились на 0,3%. По сравнению с сентябрем прошлого года товары подорожали на 3,3%, услуги - на 2,9%.
Наибольшее влияние на изменения потребительских цен в сентябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года оказал рост цен на товары и услуги, связанные с транспортом, жильем, на алкогольные напитки и табачные изделия, на продукты питания и безалкогольные напитки, на товары и услуги разных групп.
В категории продуктов питания и безалкогольных напитков в течение года значительно дороже стали свежие овощи (+16,3%). Цены выросли на хлеб (+6%), яйца (+9,1%), фруктовые и овощные соки (+8,1%), свежую и охлажденную рыбу (+12%), кондитерские изделия (+2,3%), копченое, соленое мясо (+0,9%), молочные продукты (+1,3). Цены уменьшились на сахар (-22%), кофе (-4,4%), растительное масло (-8,8%), мясо птицы (-1,7%).
Уровень цен на алкоголь и табак вырос в течение года на 5,7%. Цены на алкогольные напитки выросли на 5,7% - подорожали крепкий алкоголь, вино и пиво. Табачные изделия стали дороже на 6,3%.
Товары и услуги, связанные с жильем, подорожали по сравнению с сентябрем прошлого года на 5%. Дороже стали твердое топливо, природный газ, услуги по эксплуатации жилья, арендная плата, вывоз отходов. Дешевле стало электричество.
В группе товаров и услуг, связанных с транспортом, значительное влияние на уровень цен оказало подорожание горючего (+17,2%). Дизельное горючее подорожало на 20,6%, бензин - на 14,6%, автогаз - на 4,8%.
Цены в группе разных товаров и услуг выросли за год на 4,5%, что связано с подорожанием услуг страхования транспортных средств. Цены выросли также на товары для гигиены и ухода, услуги парикмахерских, финансовые услуги.
В течение месяца наибольшее влияние на уровень цен оказало подорожание одежды и обуви (+16,3% и +3,1%), продуктов питания и безалкогольных напитков (+0,8%). Свежие овощи стали дороже на 25%, свежая и охлажденная рыба - на 11,3%, соленое и копченое мясо - на 1%, кондитерские изделия - на 1,7%, мучные продукты - на 4,8%, молочные продукты - на 3,2%, хлеб - на 1,2%. Дешевле стали свежие фрукты (-6,1%), кофе (-3,7%), картофель (-11,5%), фруктовые и овощные соки (-4,7%).
В течение месяца товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели на 0,1%, что связано со снижением цен на пассажирские перевозки по воздуху и морю. На 1,6% дороже стало горючее, на 0,5% подорожали в течение месяца услуги гостиниц и ресторанов.
Также в течение месяца дороже стали цветы, товары для личной гигиены и ухода, табачные изделия, крепкий алкоголь, средства для уборки жилья. Цены уменьшились на комплексные услуги отдыха, пиво, аренду жилья и корм для животных.
ЛЕТА
Добавить комментарий