Потребительские цены в сентябре выросли на 0,6%

Новости Латвия | 8 октября 2018 | 21:11

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В Латвии в сентябре по сравнению с августом потребительские цены выросли на 0,6%, а годовая инфляция составила в сентябре 3,2%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления, сообщает ЛЕТА.

Уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами вырос в сентябре на 2,4%.

В сентябре по сравнению с августом цены на товары выросли на 1%, цены на услуги уменьшились на 0,3%. По сравнению с сентябрем прошлого года товары подорожали на 3,3%, услуги - на 2,9%.

Наибольшее влияние на изменения потребительских цен в сентябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года оказал рост цен на товары и услуги, связанные с транспортом, жильем, на алкогольные напитки и табачные изделия, на продукты питания и безалкогольные напитки, на товары и услуги разных групп.

В категории продуктов питания и безалкогольных напитков в течение года значительно дороже стали свежие овощи (+16,3%). Цены выросли на хлеб (+6%), яйца (+9,1%), фруктовые и овощные соки (+8,1%), свежую и охлажденную рыбу (+12%), кондитерские изделия (+2,3%), копченое, соленое мясо (+0,9%), молочные продукты (+1,3). Цены уменьшились на сахар (-22%), кофе (-4,4%), растительное масло (-8,8%), мясо птицы (-1,7%).

Уровень цен на алкоголь и табак вырос в течение года на 5,7%. Цены на алкогольные напитки выросли на 5,7% - подорожали крепкий алкоголь, вино и пиво. Табачные изделия стали дороже на 6,3%.

Товары и услуги, связанные с жильем, подорожали по сравнению с сентябрем прошлого года на 5%. Дороже стали твердое топливо, природный газ, услуги по эксплуатации жилья, арендная плата, вывоз отходов. Дешевле стало электричество.

В группе товаров и услуг, связанных с транспортом, значительное влияние на уровень цен оказало подорожание горючего (+17,2%). Дизельное горючее подорожало на 20,6%, бензин - на 14,6%, автогаз - на 4,8%.

Цены в группе разных товаров и услуг выросли за год на 4,5%, что связано с подорожанием услуг страхования транспортных средств. Цены выросли также на товары для гигиены и ухода, услуги парикмахерских, финансовые услуги.

В течение месяца наибольшее влияние на уровень цен оказало подорожание одежды и обуви (+16,3% и +3,1%), продуктов питания и безалкогольных напитков (+0,8%). Свежие овощи стали дороже на 25%, свежая и охлажденная рыба - на 11,3%, соленое и копченое мясо - на 1%, кондитерские изделия - на 1,7%, мучные продукты - на 4,8%, молочные продукты - на 3,2%, хлеб - на 1,2%. Дешевле стали свежие фрукты (-6,1%), кофе (-3,7%), картофель (-11,5%), фруктовые и овощные соки (-4,7%).

В течение месяца товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели на 0,1%, что связано со снижением цен на пассажирские перевозки по воздуху и морю. На 1,6% дороже стало горючее, на 0,5% подорожали в течение месяца услуги гостиниц и ресторанов.

Также в течение месяца дороже стали цветы, товары для личной гигиены и ухода, табачные изделия, крепкий алкоголь, средства для уборки жилья. Цены уменьшились на комплексные услуги отдыха, пиво, аренду жилья и корм для животных.

ЛЕТА