В лесном массиве найдено тело пропавшей без вести женщины

Новости Происшествия | 8 октября 2018 | 20:17

По информации Латгальского регионального управления полиции, в конце прошлой недели в лесном массиве в волости Циблас было найдено тело Ольги Дудовой (1938 г.р.).

Как уже сообщалось ранее, женщина пропала две недели назад. В последний раз ее видели ранним утром 25 сентября, когда она выходила из автобуса в Криванде (волость Лидумниеку, край Циблас).

Причина смерти Ольги Дудовой устанавливается.

Delfi