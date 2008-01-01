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Новости Происшествия | 8 октября 2018 | 20:17

В лесном массиве найдено тело пропавшей без вести женщины

По информации Латгальского регионального управления полиции, в конце прошлой недели в лесном массиве в волости Циблас было найдено тело Ольги Дудовой (1938 г.р.).

Как уже сообщалось ранее, женщина пропала две недели назад. В последний раз ее видели ранним утром 25 сентября, когда она выходила из автобуса в Криванде (волость Лидумниеку, край Циблас).

Причина смерти Ольги Дудовой устанавливается.

Delfi

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