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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
8 октября
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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 8 октября 2018 | 20:17
В лесном массиве найдено тело пропавшей без вести женщины
По информации Латгальского регионального управления полиции, в конце прошлой недели в лесном массиве в волости Циблас было найдено тело Ольги Дудовой (1938 г.р.).
Как уже сообщалось ранее, женщина пропала две недели назад. В последний раз ее видели ранним утром 25 сентября, когда она выходила из автобуса в Криванде (волость Лидумниеку, край Циблас).
Причина смерти Ольги Дудовой устанавливается.
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