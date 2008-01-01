Латгалия сделала свой выбор в 13-й Сейм

Новости Политика | 7 октября 2018 | 18:28

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6 октября 2018 года в Латвии состоялись выборы в 13-й Сейм. Такой низкой явки избирателей еще не было за всю историю Латвийской республики. Выбор избирателей Даугавпилса разительно отличается от других: самая низкая активность избирателей, только три избранные партии.

В Даугавпилсе 5-процентный барьер преодолели всего три списка: «Согласие» - 51,61%, Русский союз Латвии - 23,99%, Союз «зеленых» и крестьян - 6,94%. Активность избирателей в Даугавпилсе была рекордно низкой - 41,55%. Город будет представлен в парламенте 1-м депутатов, исполнительный директор Даугавпилсской городской думы Инга Голдберга избрана по списку «Согласия».

Итоги выборов в парламент повлияют на политическую ситуацию в Даугавпилсской краевой думе. Несмотря на его самую низкую явку в регионе, самоуправление будет представлено в Сейме тремя депутатами: председатель думы Янина Ялинская и депутаты Янина Курсте и Эдгар Куцин станут парламентариями.

Латгалию в Сейм будут представлять 14 депутатов:

от "Согласия": Инга Голберга, Иван Рыбаков, Эдгар Куцинс, Янис Кришанс, Владимир Никонов и Янис Тутинс,

от СЗК: Янис Дуклавс и Янина Ялинска,

от Новой консервативной партии: Илга Шуплинска и Юрис Ранцанс,

от "KPV LV": Янина Курсите,

от ВЛ-ТБ/ДННЛ: Эдмунд Тейрумниекс,

от "Нового Единства": Алдис Адамович,

от "Для развития/За!": Мартиньш Бондарс.

По итогам подсчета голосов со всех избирательных участков в Латвии в 13-й Сейм прошли 7 партий: "Согласие" - 19,91% (23 мандата), "KPV LV" - 14,06% (16 мандатов), Новая консервативная партия - 13,6% (16 мандатов), "Для развития/За!" - 12,04% (13 мандатов), национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай" - 11,03% (13 мандатов), Союз "зеленых" и крестьян - 9,96% (11 мандатов), "Новое Единство" - 6,67% (8 мандатов). Остальные партии не преодолели необходимый для прохождения в парламент пятипроцентный барьер.

По информации ЦСУ, в выборах 13-го Сейма приняло участие 845 113 граждан Латвии с правом голоса, или 54,59% общего числа избирателей. Настолько низкой явка не была еще никогда за всю столетнюю историю парламентских выборов в стране.



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