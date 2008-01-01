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Новости В мире | 6 октября 2018 | 23:10

Умерла оперная певица Монтсеррат Кабалье

Пресс-фото

В Барселоне на 86-м году жизни умерла оперная певица Монтсеррат Кабалье. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на врачей.

По данным издания, прощание с певицей пройдет в воскресенье. Похороны певицы состоятся в понедельник, 8 октября.

Как сообщает РИА Новости, в конце сентября Кабалье проходила лечение в одной из барселонских клиник из-за проблем с мочевым пузырем.

Монсеррат Кабалье прославилась своей техникой пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх. Всемирно известной певицей она стала в 1965 году. За свою карьеру Кабалье исполнила более 125 оперных партий. Любителям рок-музыки она известна по совместному альбому с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри под названием Barcelona.

Наиболее известными и выдающимися вокальными достижениями Кабалье стали партия Нормы в одноименной опере Винченцо Беллини, партия Имоджене в опере Винченцо Беллини «Пират», партия королевы Елизаветы в опере Гаэтано Доницетти «Роберто Деверё» и партия Леоноры в «Трубадуре» Джузеппе Верди.

Mixnews.lv

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