Выборы в Даугавпилсе: пьяный мужчина угрожал газовым оружием главе комиссии

Новости Происшествия | 6 октября 2018 | 22:18

По информации Госполиции, в субботу произошел инцидент на одном из избирательных участков в Даугавпилсе: мужчина, возможно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожал газовым пистолетом председателю комиссии, сообщает ЛЕТА.

В один из даугавпилсских избирательных участков явились двое взрослых и один несовершеннолетний избиратели, возможно, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Пока подросток возмущался, что ему не разрешено голосовать, его спутник угрожал главе комиссии газовым оружием. Хулиганы задержаны, начат уголовный процесс.

Также в полиции пояснили, что в течение дня зафиксировано несколько конфликтных ситуаций на избирательных участках в разных регионах Латвии. Для выяснения обстоятельств полиции пришлось задержать шестерых хулиганов. В Лудзе на участок пришел агрессивный гражданин (1938 г.р.), у которого в организме констатировано 2,38 промилле. Еще одного 80-летнего пьяного избирателя выявили на участке под Цесвайне. Еще один протокол по факту мелкого хулиганства составлен на 68-летнего избирателя в Гаркалне.

Delfi