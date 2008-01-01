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Новости Происшествия | 6 октября 2018 | 22:15
Жестокое убийство в Даугавпилсе: подозреваемый подросток оставлен под арестом
Задержанный по подозрению в жестоком убийстве подросток оставлен под арестом. Об этом сообщили в пресс-центре Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), сообщает ЛЕТА.
Следствие по делу о убийстве в Даугавпилсе женщины 1961 г.р. продолжается. Ожидаются результаты экспертизы.
Напомним, тело убитой женщины нашли 4 августа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый — 17 летний подросток. Ранее он неоднократно попадал в поле зрение полиции за грабежи. По информации полиции, покойная пригласила подозреваемого к себе в дом, чтобы он почистил крышу, за что обещала заплатить.
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